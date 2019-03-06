香港民主黨議員涂謹申：希望香港和台灣商討罪犯引渡

2019-03-06 19:38 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



香港立法會民主黨議員涂謹申表示，針對罪犯引渡和司法互助，香港政府應該儘快和台灣商談，而不是閉門造車，自己修改「移交逃犯條例」。他將督促香港政府儘快和台灣商談。

涂謹申下午拜會陸委會後表示，此行目的首先是，想解決「在台港女命案」的公義問題，並探討香港和台灣談引渡機制。不是香港政府閉門造車，自己改了條例就好了，不能不諮詢、不和台灣談；其次，台灣關心香港人權問題。台港都遵守國際人權公約。若香港法例擅自修訂，台灣會擔心未來台灣人在香港的人權和處境；三是，究竟香港政府有沒有想和台灣商談。

涂謹申表示，據他的了解，香港和台灣有官方渠道保持溝通，即香港駐台北經濟文化貿易委員會，兩方都有派駐機構。台灣幾度要求透過這個平台，與香港政府商談，但香港沒有回應。

他希望，香港政府能利用這個平台，至少做前期的探討。大陸和台灣在一九九○年就有兩岸金門協議，雙方已有罪犯引渡等相關司法互助協議。他不能理解，大陸和台灣都能夠談，為何香港不能和台灣談？

涂謹申指出，他將向香港政府查證，到底是北京不同意香港與台灣商談，還是香港政府自我設限？這絕不是香港自己修改條例就解決了。若台灣對香港單方面修改條例有疑問，例如懷疑香港醉翁之意不在酒，影響香港和大陸之間的引渡，台灣和香港之間的引渡，都將會是問題。

聽到陸委會曾數度向香港提出商談要求，而未得到回應，涂謹申很失望。他說，自己是香港議員，有責任監督香港政府，無論什麼機制，台灣和香港應該談，才可顧及同一人權標準下的台港司法互助問題。

陸委會表示，長期以來，政府透過台港「策進會」、「協進會」平台，盼與港方建立制度化的司法合作機制，並以刑事法律合作為優先，期解決台港人員交流頻繁，所衍生的跨境犯罪問題，惟港方均未正面以對。本次港女命案，更凸顯出台港因不能進行相關司法合作，無法將罪犯繩之以法的困境。

陸委會歡迎港方運用既有機制，就個案與我方展開合作，也呼籲港方能以無涉於政治的務實態度，積極考慮與我方簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義能獲伸張。