李克強人大報告 沒提「推進香港民主」

2019-03-06 17:31 世界日報 香港新聞組╱香港6日電



李克強報告未提推進港民主，學者認為短期內中央不會有新舉動。 香港中國通訊社 分享 facebook

總理李克強昨日在人大發表工作報告，支持港澳抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，堅信一定能與內地同發展共進步；外界關注的是，李克強今年的工作報告完全未提要港澳「推進民主」、「促進和諧」，政界人士認為，林鄭任期內難以完成政改，港人關心的普選確定無期。

綜合媒體報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央短期內不會在香港民主發展方面提出新舉動。港區人大代表譚志源亦認同，未來中央政府會以香港經濟發展為重心。全國人大常委譚耀宗則稱政府會處理政改事宜，何時檢視或重新推動要視乎特區政府的衡量。

報導指出，李克強表示，今年要繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。上述內容也都見於去年的總理報告中。

值得注意的是，李克強去年的報告中，還有支持港澳「大力發展經濟，持續改善民生，有序推進民主，促進社會和諧」四句，然而這四句卻在今年的報告中消失。

據報導，自李克強在2014年接任總理，第一次的工作報告就提到支持港、澳特別行政區政府「依法推進民主」，2015年刪去「依法」，只剩下「推進民主」，到了2016年則是完全刪去「推進民主」，但2017年恢復「推進民主」，2018年在「推進民主」之前加上「有序」，而今年再次刪去「推進民主」。

劉兆佳認為，工作報告沒有提及要港澳「推進民主」、「促進和諧」，反映中央短期內不會在香港民主發展方面提出新舉動。

不過，另一名港區人大代表葉國謙反指，未提及「推進民主」不等如沒有發展，或中央不關心香港的民主進程，他認為香港的政制發展已經有一定階段，正在深化。

報導稱，中央支持香港抓住共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。特首林鄭月娥說，對此感到鼓舞，特區政府會堅守「一國兩制」方針，全力推動粵港澳大灣區的發展。