親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

李克強人大報告 沒提「推進香港民主」

2019-03-06 17:31世界日報 香港新聞組╱香港6日電

李克強報告未提推進港民主，學者認為短期內中央不會有新舉動。 香港中國通訊社
李克強報告未提推進港民主，學者認為短期內中央不會有新舉動。 香港中國通訊社
分享

總理李克強昨日在人大發表工作報告，支持港澳抓住共建一帶一路和粵港澳大灣區建設的重大機遇，堅信一定能與內地同發展共進步；外界關注的是，李克強今年的工作報告完全未提要港澳「推進民主」、「促進和諧」，政界人士認為，林鄭任期內難以完成政改，港人關心的普選確定無期。

綜合媒體報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，中央短期內不會在香港民主發展方面提出新舉動。港區人大代表譚志源亦認同，未來中央政府會以香港經濟發展為重心。全國人大常委譚耀宗則稱政府會處理政改事宜，何時檢視或重新推動要視乎特區政府的衡量。

報導指出，李克強表示，今年要繼續全面貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，全力支持香港、澳門特別行政區政府和行政長官依法施政。上述內容也都見於去年的總理報告中。

值得注意的是，李克強去年的報告中，還有支持港澳「大力發展經濟，持續改善民生，有序推進民主，促進社會和諧」四句，然而這四句卻在今年的報告中消失。

據報導，自李克強在2014年接任總理，第一次的工作報告就提到支持港、澳特別行政區政府「依法推進民主」，2015年刪去「依法」，只剩下「推進民主」，到了2016年則是完全刪去「推進民主」，但2017年恢復「推進民主」，2018年在「推進民主」之前加上「有序」，而今年再次刪去「推進民主」。

劉兆佳認為，工作報告沒有提及要港澳「推進民主」、「促進和諧」，反映中央短期內不會在香港民主發展方面提出新舉動。

不過，另一名港區人大代表葉國謙反指，未提及「推進民主」不等如沒有發展，或中央不關心香港的民主進程，他認為香港的政制發展已經有一定階段，正在深化。

報導稱，中央支持香港抓住共建「一帶一路」和粵港澳大灣區建設的重大機遇，更好發揮自身優勢，全面深化與內地互利合作。特首林鄭月娥說，對此感到鼓舞，特區政府會堅守「一國兩制」方針，全力推動粵港澳大灣區的發展。

香港李克強一帶一路
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12

看懂中共一國兩制論述 主權只能屬於北京

2019-03-06 17:09

避免刺激美國 李克強「工作報告」未提中國製造2025

2019-03-06 16:59

《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

被指涉陰陽合同 馮小剛暴怒離席

2019-03-06 15:46

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54

反擊美國指控 華為在比利時設網路安全中心

2019-03-06 13:54

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

對岸連江縣 提漁業合作交流

2019-03-06 00:12

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

中共軍費、維穩預算增加

2019-03-06 00:12

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

李克強不提中國製造2025 分析：續講沒好處

2019-03-05 18:20

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59
看更多

熱門文章

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

影／中國國航客機緊急降落 空姐吼：別拿東西！跑！

2019-03-06 13:54

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

陸放水養魚 減稅降費9兆元

2019-03-05 23:44

韓國瑜登陸不只賣水果 福建副省長：正安排具體合作

2019-03-06 13:51

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

前男友笑她胖 女發憤健身練出性感腹肌

2019-03-06 13:25

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊

2019-03-05 20:06

韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

成本壓力劇減…九成台商 受惠降稅

2019-03-06 01:09

北京鷹派退將：中國軍費增加 是因被威脅

2019-03-05 21:09

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

蔚來智慧車促銷 開進鴻海

2019-03-05 23:27

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

經濟解析／中國還有約1兆美元未見光的刺激經濟措施

2019-03-05 19:31

瘋搶「貓爪杯」…背後藏著貓次元經濟現象

2019-03-06 01:37

孟晚舟獲保釋住豪宅 溫哥華評價兩極

2019-03-06 16:31

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54

吃何首烏能讓頭髮變黑？四川一婦人險些喪命

2019-03-06 17:01

MSCI加速納入中型A股 中証小盤500將受惠

2019-03-06 08:21

助推陸國產飛機C919 東航建議制訂政策鼓勵民眾搭乘

2019-03-06 16:31

裁員頻傳 中國官方：就業總量壓力不減

2019-03-05 20:46

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top