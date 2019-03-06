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國民黨考紀開鍘68人 洪秀柱前美女發言人遭撤銷黨籍

被問北韓飛彈發射場疑似恢復 陸外交部顧左右而言他

2019-03-06 17:12聯合報 記者許依晨╱即時報導

北韓東倉里飛彈發射場近日被衛星拍到似乎有恢復跡象，北韓正對已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。對此，中共外交部發言人陸慷表示，注意到了有關報導，「事實上大家應該看到，自去年以來，朝鮮方面在無核化方面已經採取了一系列積極舉措，我們認為這些舉措是值得肯定和鼓勵的」。

紐約時報和英國廣播公司（BBC）報導，在越南河內舉行的「川金會」破局，未針對朝鮮去核化達成協議的兩天後，衛星就拍到去年七月北韓開始拆除的西海東昌里飛彈試驗場似有重建跡象，當時北韓領導人金正恩甚至還沒返底國門。

中國外交部今天舉行例行記者會，有記者就外媒報導稱北韓發射場似乎有恢復跡象提問。

陸慷稱，注意到美國和北韓領導人在河內舉行的第二次會晤結束後，雙方都表達了要繼續保持對話的姿態，中方認為這一姿態是具有建設性的，所以國際社會應當鼓勵美朝雙方繼續朝這一方向進一步努力。

至於記者提問北韓發射場似乎有恢復跡象，他說，「我們也注意到了有關報導，事實上大家應該看到，自去年以來，朝鮮方面在無核化方面已經採取了一系列積極舉措，我們認為這些舉措是值得肯定和鼓勵的」。

陸慷指出，當前形勢下，希望所有有關各方能夠繼續堅持通過政治對話解決朝鮮半島問題的正確途徑，相向而行，能夠為積極推動半島無核化和半島的和平穩定共同作出努力。

美國智庫戰略與國際研究中心5日公布2日拍到的衛星圖像，顯示北韓正在「快速重建」西...
美國智庫戰略與國際研究中心5日公布2日拍到的衛星圖像，顯示北韓正在「快速重建」西海的火箭發射台。 路透
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北韓飛彈外交部
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