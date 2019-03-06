避免刺激美國 李克強「工作報告」未提中國製造2025

2019-03-06 16:59 世界日報 中國新聞組／北京6日電



避免刺激美方，李克強首次不提中國製造2025。 新華社 分享 facebook

第13屆全國人民代表大會第二次會議昨在北京開幕，中國國務院總理李克強發表的「政府工作報告」罕見未提及「中國製造2025」的經濟戰略目標，僅以「製造強國」帶過。有分析說，這是中國和美國的貿易導火線，「若繼續講未必有好處」。李克強在2015年「政府工作報告」中首度提及「中國製造2025」，此後連續三年提及。

中央社引述多家港媒報導，香港時事評論員劉銳紹表示，「中國製造2025」相關措施在中國仍在落實，報告沒有明確提出，是中國一種以退為進、韜光養晦的策略，反映出中國很希望盡快與美國達成貿易協議，對美國在貿易上的強硬措施有緩衝作用。

劉銳紹指出，「中國製造2025」遭美國強烈抨擊，李克強避提此詞彙，顯示中方希望盡早和美方達成貿易協議。

香港電台就此引述全國人大香港區代表田北辰說，這是貿易戰的導火線，「若繼續講未必有好處」，埋頭苦幹會更好。

信報網站報導，有分析指出，自「中國製造2025」被美國視為眼中釘後，中國官方對這項政策轉趨低調。翻查資料，人民網去年3月7日曾報導，李克強在2017年度的政府工作報告中提到，要深入實施「中國製造2025」，加快大數據、雲端、物聯網應用。

報導表示，這已是「中國製造2025」連續三年在政府工作報告中被提起，尤其是在2016年以來，全球貿易保護主義陰霾不散，「逆全球化」思潮暗流湧動，製造業轉型以提升全球價值鏈中的地位成了緊迫之舉。

據報導，2015年3月，李克強在全國「兩會」上作政府工作報告時首次提出「中國製造2025」的計畫，2016年則進入「啟動實施」的階段，2017年除了用「深入實施」這樣的表述外，還著重強調要重點發展大數據、雲端、物聯網應用等產業技術。