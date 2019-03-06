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《觀察站》中國經濟冒冷汗 李克強擦不完

2019-03-06 16:57世界日報 記者賴錦宏／報導

總理李克強5日在北京人民大會堂做今年的政府工作報告時，大汗淋漓。 路透
總理李克強5日在北京人民大會堂做今年的政府工作報告時，大汗淋漓。 路透
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總理李克強5日在北京人民大會堂做今年的政府工作報告時，大汗淋漓，從央視直播上看到，斗大的汗珠不斷地從額頭冒出，數十次拿桌上的毛巾擦拭。從「報告」中看各種經濟數據，李克強大把的汗珠，並不是沒有來由。

今年的「報告」沒有提及「中國製造2025」。去年的工作報告重點提到要實施「中國製造2025」，即中國實施「製造強國」戰略的第一個十年行動綱領，但今年的報告卻沒有提及，這當然和中美貿易戰有關，也與中國經濟結構轉型並不順利有關。

報告稱，中國2019年經濟增長預期目標為6%至6.5%。而去年的增長目標是6.5%。等於，向全世界宣告，今年的經濟成長肯定不如去年。中國去年經濟增長6.6%，已經是中國28年來最低增速。

報告表示，中國今年居民消費價格漲幅目標3%左右；預算赤字規模2.76兆人民幣，赤字率為2.8%，表面上和去年持平。今年城鎮新增就業目標為1100萬人以上，城鎮調查失業率5.5%左右，城鎮登記失業率4.5%以內。但實際上，失業人口數字遠遠超過這些官方統計數字。

中國要實現穩增長、防風險、防汙染等多重目標，完成經濟社會發展等多項任務，政策抉擇和工作推進的難度明顯加大。

為了「穩妥應對中美經貿摩擦，著力穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」，李克強事實上一再向世人說明，中國正在盡全力「穩經濟」。財政部預算報告也坦言，今年財政收入形勢較為嚴峻，增速預計將有所放緩，收支平衡壓力較為突出。

李克強說的，各級政府要過緊日子，想方設法籌集資金。中央財政要開源節流，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5%以上、「三公」經費再壓減3%左右。中國經濟放緩是不爭的事實，報告中強調「總體平穩、穩中有進，但穩中有變，變中有憂」，重要的就是「變中有憂」。

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