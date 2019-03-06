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中國大陸為何寧可勒緊褲帶 也要幫企業減稅？

2019-03-06 16:00聯合新聞網 文章提供／遠見

大陸國務院總理李克強。圖／新華社
大陸國務院總理李克強。圖／新華社
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2萬字的大陸「政府工作報告」透露出的訊息

一提到2018年的中國大陸經濟，就意味著一系列的挑戰。

到底中國大陸在外有貿易戰、內有結構調整的嚴峻情勢下，交出什麼樣的成績單？2019年又將立下哪些任務清單的「軍令狀」？從大陸國務院總理李克強在2019年兩會所發表的「政府工作報告」，可以觀察出大陸經貿政策的新風向。

這份長達35頁、全文近2萬字的政府工作報告，全球財經界最關注的是，大陸對2019年經濟成長目標的設定。

在內外交逼的2018年，大陸依然達成6.6％的經濟成長率，對全球經濟成長的貢獻率接近30％，高於美國的21.5％，持續成為世界經濟成長的最大貢獻者。

專家特別分析，大陸經濟成長背後的驅動引擎之一，是強勁的消費力，2018年消費對大陸經濟成長的貢獻率，達到76.2％。顯示大陸內需市場的強韌活力。

2019年大陸經濟能否維持高檔？李克強在政府工作報告中提及，2019年的主要預期目標是國內生產總值增長6％～6.5％。

引發各界探究的是，這個數值竟然比2018年的6.6％低，可說是近20年來，政府工作報告的最低目標。大陸是否已準備好2019年要過苦日子了？

還有一點耐人尋味：6％～6.5％表露了一個「彈性區間」的概念，除2016年，歷年政府工作報告提及成長目標時，皆是定在某一個數值左右。

根據政府工作報告起草組負責人、大陸國務院研究室主任黃守宏在記者會上的解釋，由於預料2019年內外形勢更為複雜嚴峻，全世界的經濟增長動力皆有所減弱，大陸經濟運行面臨新的下滑壓力，適當調低經濟增長的預期目標「符合實際」。

大陸財經專家則進一步指出，大陸2018年的GDP總量首次突破90兆餘元人民幣，基數十分巨大，成長率勢必沒辦法像早期基期較低時的快速增加。按照經濟發展的長期規律而言，基數越大，成長速度會變愈低。

至於訂定6％到6.5％，則與大陸計畫在2020年全面達成小康社會及就業情勢有關。

根據大陸官方智庫測算，2020年全面達成小康社會，代表大陸的人均收入要比2010翻一番（增加一倍），只要今明兩年GDP增速保持在6.2％左右，就可以實現這個目標。而GDP每增加一個百分點，可以帶動190到200萬的就業人口，GDP成長率6％到6.5％預計能實現1100萬人充分就業。

由此可知，政府工作報告的確是字斟句酌，光是「6％～6.5％」便內藏玄機。

一方面要克服經濟下滑的壓力，又要持續保持平穩的增長，大陸政府拿出的藥方是從優化經商環境著手，讓企業能夠「輕裝上陣」，進一步激發市場的活力。

減稅，預計是2019年政府工作報告最令企業有感的新政。

大陸針對製造業等行業的增值稅率，將由原本的16％降至13％；將交通運輸業、建築業等行業現行10％的稅率降至9％。

企業減稅曾將國家經濟帶出泥潭，英國與美國都曾有過先例，因為它將立即提升企業的國際競爭力。

以知名手機品牌OPPO為例，這家集團向來是廣東東莞的納稅大戶。不願具名的負責人透露，增值稅稅率減少一個百分點，集團就能減少1億人民幣的稅款。2019年工作報告中提出要將製造業等行業的增值稅稅率從16％降至13％，算下來，企業一年將減少稅款3億人民幣。

雖然不準備過苦日子，但大陸政府卻打算迎接「緊日子」的到來。

由於減輕企業稅收和社保繳費，預計將減收近2兆元人民幣，將會給各級財政帶來很大的壓力。

於是，工作報告中明訂2019年工作任務之一，為支持減稅降費，各級政府要想方設法籌集資金，中央財政要開源節流，增加特定國有金融機構和央企上繳利潤，一般性支出壓減5％以上。尤其是政府官員的公務出差費、車輛購置及運行費、公務接待費的「三公」經費，要再壓減3％左右。

從GDP目標設定、減收企業稅賦到「政府過緊日子」，2019年政府工作報告堪稱務實而接地氣。

（作者／邱莉燕 本文出自2019.03.06《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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