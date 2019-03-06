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韓正嚴詞批港獨：摧毀一國兩制

2019-03-06 14:27聯合報 記者羅印冲╱即時報導

主管港澳事務的中共中央政治局常委、中共國務院副總理韓正，日前出席港區人大代表團會議。港媒報導披露，韓正指出，港獨會摧毀一國兩制

香港電台報導，港區人大代表團發言人黃玉山引述韓正向港區人大提出，要發揮四個帶頭的作用，包括帶頭樹立憲法和基本法的權益，強調中央支持香港特區依法取締香港民族黨，中央對港獨零容忍，要旗幟鮮明反對港獨等。

報導並援引港區人大田北辰的話說，「韓正指出，港獨會摧毀一國兩制」。

韓正出席港區人大代表團會議。圖/香港電台
韓正出席港區人大代表團會議。圖/香港電台
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