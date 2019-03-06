新大中集團主席李大壯：韓國瑜將到大灣區找商機

2019-03-06 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



活躍中港台政商界的香港新大中集團主席李大壯透露，高雄市長韓國瑜月底訪港，看香港的賽馬會、賣台灣水果，還有安排一個特別行程，就是了解粵港澳大灣區的進程，尋找商機。

李大壯的家世背景特殊，因此活躍中港台政商界。他的祖父張學銘是張作霖二子、張學良同父同母的胞弟，三十年代曾任天津市長，換言之，他是民國初年奉系軍閥張作霖的曾孫、張學良的侄子。而外曾祖父朱啟鈐也曾出任中華民國代總理。

李大壯之所以姓李不姓張，是因為先從母姓，再改跟繼父姓。撇開家族光環，李大壯在香港創立新大中集團，是機械設備貿易龍頭企業。

難得的是，事業紮根香港的李大壯致力推動港台經貿交流與合作，多年來他以「香港─台灣商貿合作委員會」主席身分，推動台港面對中國可觀的商機，在人流、物流、金流層面加強合作，把中國效益放大。

這次他以代表中華全國台灣同胞聯誼會的大陸全國政協委員身分，到北京參會全國「兩會」。今天全國政協台聯團組會議召開，李大壯接受專訪表示，中港台產業的交流合作應該更務實推進。

月底將訪陸的高雄市長韓國瑜，計畫先到香港，李大壯透露，韓市長雖然安排考察香港的賽馬會，但他認為台灣要發展賽馬「時機還未到」，韓市長訪港看賽馬只能說是作為交流或瞭解。

另外，韓市長訪港也要行銷台灣農產，李大壯認為，把台灣水果當成台灣救經濟的特效藥，只能說是政治投資。但他透露，韓市長一天半的時間在香港，據了解，對粵港澳大灣區的規劃和進程很感興趣，打算探底建設，尋找合作的商機。