反擊美國指控 華為在比利時設網路安全中心

2019-03-06 13:54 世界日報 北京6日電



中國通信設備巨頭華為5日在歐盟的中心比利時首都布魯塞爾成立了一個網路安全實驗室。與此同時，華為在試圖贏得世界各國政府領導人的支持，反擊美國對其設備可能構成國家安全風險的指控。 華為成立歐洲網絡安全中心 試圖消除對華為設備的安全憂慮 美聯社 分享 facebook

美國之音報導，華為5日在其網站上發布新聞稿稱，「華為網路安全透明中心」5日在布魯塞爾開幕。該新聞稿引述華為副董事長胡厚崑的話說，「信任需要建立在事實的基礎上。事實必須是可驗證的，而驗證必須基於共同標準」。他說，華為充分理解人們對數字世界中網路安全問題的關切。

該新聞稿說，華為網路安全透明中心將向華為客戶提供產品安全測試和驗證的平台與服務。華為希望通過「標準與驗證」，構築信任的有效模式。

另一方面，美國一直在說服其盟國，不要使用華為設備，因為擔心華為的設備可能被北京當局用來從事間諜活動。

不過，華為對於美國的指稱予以否認。華為創始人任正非此前曾表示，華為絕不會將客戶的數據和信息交給北京當局。

迄今為止，美國政府已經禁止在關鍵部門使用華為5G通信設備。澳洲、紐西蘭、日本等國也已經做出程度不同的禁令。加拿大、英國和其他歐洲盟國也在進行相關的評估。

有分析認為，華為布魯塞爾網路安全透明中心給華為提供了一個說服歐盟決策者其網路安全值得信任的場所。

華為去年11月在德國波恩啟用了一個類似的中心，並且於2010年在英國成立了「華為網路安全評估中心」。

另據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯科學院西伯利亞分院官方刊物「西伯利亞科學」消息稱，華為可能在新西伯利亞科學城開設研究分部。

此前華為公司代表團在訪問新西伯利亞科學城和俄科學院西伯利亞分院展覽中心時同俄科學院西伯利亞分院領導層舉行了會晤。據報導，俄科學院西伯利亞分院領導人還像華為代表展示了建設西伯利亞同步輻射中心的項目。

消息指出，「這個裝置將成為俄羅斯最新一代的同步加速器之一, 這樣的項目永遠是國際性的，它們是為全世界的科學家創造的。科學家們在實驗期間獲得新的知識，也包括對華為非常重要的領域在內。」