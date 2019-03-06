報復孟晚舟案？中國撤銷加拿大農企出口註冊 加拿大譴責

2019-03-06 13:54 世界日報 北京6日電



中國和加拿大之間已因華為財務長孟晚舟案而關係緊張，如今又傳出北京當局註銷加拿大農業企業的出口註冊，令僵局再度升級；加拿大外交部長5日則出面譴責中方此一舉措。

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊 分享 facebook

路透報導，中國海關總署1日公布獲准對中國出口企業名單，當中加拿大李察遜國際公司（Richardson International Ltd）輸出油菜籽至中國的出口註冊遭取消。

據報導，註冊遭取消的原因，目前還不得而知。對此，中國海關總署官員尚無回應。中國是全球最大油菜籽進口國。

中國和加拿大雙方已因貿易和電信科技爭議關係緊張。加拿大應美國要求逮捕全球電信大廠華為技術財務長孟晚舟，她面臨美國刑事起訴。

中國海關總署1日公布的企業名單，是今年1月14日首次公布的修訂版。在李察遜國際公司欄目的附註中，註明油菜籽出口註冊已遭撤銷。

報導指出，因事涉敏感而要求匿名的知情加國農業消息人士證實，李察遜國際已暫停油菜籽出口。

據報導，中國每年自加拿大進口油菜籽約25億加元（約125億人民幣、18.7億美元）。出口減緩對加拿大穀物出口商來說是一大打擊，同樣也不利尋求競選連任的加拿大總理杜魯道。

另據法新社報導，中國的這項舉措無疑令中加關係緊張升級，同樣身為油菜籽農家女兒的加拿大外長方慧蘭（Chrystia Freeland）表示，「李察遜國際公司陷入的處境，令我非常擔憂。」 她譴責道：「我們認為這項行動沒有科學理由。」