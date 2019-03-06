親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共全國人大會議昨天於北京召開，大陸國務院總理李克強在政府工作報告，為2019年大陸經濟增長設下6%至6.5%的目標，低於去年的6.5%，且為30年以來最低的增長目標。

陸媒環球時報今天發表題為「歷經風雨，中國經濟的航船越走越穩」的評論，雖稱政府工作報告毫不迴避問題，提出的政策和舉措可信度及可操作性都很高，為轉型中的中國經濟在2019年實現穩定增長提供了強有力的保障，但評論同時也指出，今年經濟社會運行的最大的不確定性「似乎還是來自中美貿易戰」。

評論指出，中國經濟增速放緩和中國經濟體量越來越大也有直接關係，認為中國已是超大經濟體，即使2019年的增長率取下限的6%，它也將會是今年全球最大規模的實際經濟增量。而中國的經濟潛力更是其他大經濟體不可同日而語的。

至於中美貿易戰對中國經濟的影響，評論說，經過去年一年的調整緩衝，中國對貿易戰的適應力迅速構建起來。而中國改革開放的大格局也得到穩固，政府工作報告也展現了中國進一步對外開放的決心和能力。

評論並為中國經濟發展態勢梳理了三點，第一，中國如今的經濟和社會發展政策注重實事求是，致力於平衡短期需求和中長期利益。改革開放作為經濟升級的主要推動力，同時強調發展與穩定。第二，十八大以來大規模的經濟結構調整已經取得初步成效，中國的可持續發展態勢更加穩固，抗風險能力增加。第三，中國在經濟轉型避免諸多社會痛苦，根本原因是有黨的領導。中國的體制將內部的利益博弈控制到了最低限度。

展望2019年全年，這篇評論認為，經濟社會運行的各種風險都處在國家綜合控制力的範圍內，「最大的不確定性似乎還是來自中美貿易戰。然而它在中國發展的大盤子中也只佔有一塊遠比外界想像的小得多的比例」，還有信心地稱「中國社會的整體信心就像治理中的北京藍天一樣，越來越多」。

中共國務院總理李克強在全國人大會議上，發表政府工作報告時不停拭汗。圖/路透
中共國務院總理李克強在全國人大會議上，發表政府工作報告時不停拭汗。圖/路透
分享

經濟北京
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43

陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

對岸連江縣 提漁業合作交流

2019-03-06 00:12

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

中共軍費、維穩預算增加

2019-03-06 00:12

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

李克強不提中國製造2025 分析：續講沒好處

2019-03-05 18:20

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

雙連江縣長 加強黃岐小三通

2019-03-05 00:08

中梵主教任命臨時協議 效期兩年

2019-03-05 00:05

港澳政協聯組會 韓正首出席

2019-03-05 00:00

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14
看更多

熱門文章

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

陸放水養魚 減稅降費9兆元

2019-03-05 23:44

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊

2019-03-05 20:06

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

支付寶殺進 改變日本付款習慣

2019-03-05 13:40

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

北京鷹派退將：中國軍費增加 是因被威脅

2019-03-05 21:09

抄比利時作品獲利1.6億人民幣 葉永青辯：他對我影響至深

2019-03-05 17:08

成本壓力劇減…九成台商 受惠降稅

2019-03-06 01:09

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

經濟解析／中國還有約1兆美元未見光的刺激經濟措施

2019-03-05 19:31

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

蔚來智慧車促銷 開進鴻海

2019-03-05 23:27

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

大陸高校「網紅課」 教你養狗、戀愛和野外求生

2019-03-05 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top