陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共全國人大會議昨天於北京召開，大陸國務院總理李克強在政府工作報告，為2019年大陸經濟增長設下6%至6.5%的目標，低於去年的6.5%，且為30年以來最低的增長目標。

陸媒環球時報今天發表題為「歷經風雨，中國經濟的航船越走越穩」的評論，雖稱政府工作報告毫不迴避問題，提出的政策和舉措可信度及可操作性都很高，為轉型中的中國經濟在2019年實現穩定增長提供了強有力的保障，但評論同時也指出，今年經濟社會運行的最大的不確定性「似乎還是來自中美貿易戰」。

評論指出，中國經濟增速放緩和中國經濟體量越來越大也有直接關係，認為中國已是超大經濟體，即使2019年的增長率取下限的6%，它也將會是今年全球最大規模的實際經濟增量。而中國的經濟潛力更是其他大經濟體不可同日而語的。

至於中美貿易戰對中國經濟的影響，評論說，經過去年一年的調整緩衝，中國對貿易戰的適應力迅速構建起來。而中國改革開放的大格局也得到穩固，政府工作報告也展現了中國進一步對外開放的決心和能力。

評論並為中國經濟發展態勢梳理了三點，第一，中國如今的經濟和社會發展政策注重實事求是，致力於平衡短期需求和中長期利益。改革開放作為經濟升級的主要推動力，同時強調發展與穩定。第二，十八大以來大規模的經濟結構調整已經取得初步成效，中國的可持續發展態勢更加穩固，抗風險能力增加。第三，中國在經濟轉型避免諸多社會痛苦，根本原因是有黨的領導。中國的體制將內部的利益博弈控制到了最低限度。