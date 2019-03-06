親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

去年中國兩會期間因翻白眼爆紅的大陸記者梁相宜，今年露出大長腿。圖／央視畫面
去年中國兩會期間因翻白眼爆紅的大陸記者梁相宜，今年露出大長腿。圖／央視畫面
分享

曾在去年中共全國兩會搶盡風頭的第一財經電視的女記者梁相宜，以「史詩級」翻白眼，不屑旁邊預先安排的中共官媒提問內容，在央視直播鏡頭中留下歷史畫面，今年梁相宜又再次出現在全國兩會中，這次則露了大長腿，立即引發大陸網友熱議。

大陸媒體人劉戈昨日在新浪微博貼出的一張梁相宜照片，梁相宜並未穿上去年盡出風頭的藍色外套，而改穿米黃色外套，下身配以紅色裙子。正當身邊其他記者聚精會神工作時，梁相宜則是展露長腿，凝望鏡頭拍照。雖然照片瞬即引來大批網友留言，但不久劉戈就刪除該相片。

在去年三月十三日、全國人大會議「部長通道」採訪時，身穿紅衣、自稱美國全美電視台（AMTV）執行台長的張慧君向國資委主任蕭亞慶提問期間，身旁穿着藍色套裝的第一財經電視女記者梁相宜幾度翻白眼，藐視其提問內容和廣播腔。梁相宜的表情被央視拍下，不斷在網上傳播，更將兩會的焦點完全轉至其身上。

梁相宜向張慧君「翻白眼」事件不斷發酵，後來更成為國際媒體及輿論的話題，令兩會失焦，事後二人被吊銷兩會記者證，禁止進入包括人民大會堂在內的會場。

不過事件卻讓梁相宜訊速竄紅，她微博粉絲人數攀升到23萬多人。張慧君同樣被大陸網友迅速起底，一直都在中共外交部外圍的世界出版社工作過。張還曾參加過選美賽，涉足傳媒，做過香港有線中國經濟與旅遊電視台執行台長，在世界知識雜誌擔任記者。甚至還是一名軍人，曾身穿中共中校軍銜的軍裝。

然而，兩人名字在事後均成為微博禁字，「翻白眼」報導亦被全面刪除，甚至曾傳出梁相宜已遭第一財經解僱。梁相宜今年再次現身兩會，相信她起碼還是以記者身份參加。

由於去年「翻白眼」風波鬧得沸沸揚揚，中共中宣部和有關部門，今年還特別在兩會前下令，今年大陸記者採訪兩會，要嚴重按照官方規定採訪，不可以再有「翻白眼」等出格的舉動和言論。

對於梁相宜再次現身，大陸網民紛紛留言，除了勾起去年「藐爆」風波，梁相宜相中的露腿姿勢同樣受到熱議。

大陸網友則留言評論：「一看就是搶鏡的料！」、「我在看腿怎麼盤的？」、「是嗎？這個女人現在去了哪家媒體呢？這姿勢是不是？」

曾在去年大陸全國兩會中以史詩級「翻白眼」爆紅的大陸女記者梁相宜，今年再度現身兩會...
曾在去年大陸全國兩會中以史詩級「翻白眼」爆紅的大陸女記者梁相宜，今年再度現身兩會。這次露出了大長腿。（微博照片）
分享

中共選美
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

陸GDP增速下調 環時：最大變數來自中美貿易戰

2019-03-06 11:53

中共軍費不透明？陸官媒：冷飯熱炒

2019-03-06 10:51

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

中共開兩會能解決問題？美媒中文網民調結果好慘

2019-03-06 12:11

陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39

貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37

對岸連江縣 提漁業合作交流

2019-03-06 00:12

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

中共軍費、維穩預算增加

2019-03-06 00:12

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

李克強不提中國製造2025 分析：續講沒好處

2019-03-05 18:20

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

雙連江縣長 加強黃岐小三通

2019-03-05 00:08

中梵主教任命臨時協議 效期兩年

2019-03-05 00:05

港澳政協聯組會 韓正首出席

2019-03-05 00:00

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14
看更多

熱門文章

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

陸放水養魚 減稅降費9兆元

2019-03-05 23:44

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊

2019-03-05 20:06

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04

支付寶殺進 改變日本付款習慣

2019-03-05 13:40

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

北京鷹派退將：中國軍費增加 是因被威脅

2019-03-05 21:09

抄比利時作品獲利1.6億人民幣 葉永青辯：他對我影響至深

2019-03-05 17:08

成本壓力劇減…九成台商 受惠降稅

2019-03-06 01:09

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

經濟解析／中國還有約1兆美元未見光的刺激經濟措施

2019-03-05 19:31

陸政協委員：禁止將「雙一流」作大學畢業生就業門檻

2019-03-06 10:56

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

iPhone中國再降價 最多下殺9200元

2019-03-06 11:40

蔚來智慧車促銷 開進鴻海

2019-03-05 23:27

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

大陸高校「網紅課」 教你養狗、戀愛和野外求生

2019-03-05 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top