「翻白眼」女記者現身兩會 她這次露大長腿！

2019-03-06 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



去年中國兩會期間因翻白眼爆紅的大陸記者梁相宜，今年露出大長腿。圖／央視畫面 分享 facebook

曾在去年中共全國兩會搶盡風頭的第一財經電視的女記者梁相宜，以「史詩級」翻白眼，不屑旁邊預先安排的中共官媒提問內容，在央視直播鏡頭中留下歷史畫面，今年梁相宜又再次出現在全國兩會中，這次則露了大長腿，立即引發大陸網友熱議。

大陸媒體人劉戈昨日在新浪微博貼出的一張梁相宜照片，梁相宜並未穿上去年盡出風頭的藍色外套，而改穿米黃色外套，下身配以紅色裙子。正當身邊其他記者聚精會神工作時，梁相宜則是展露長腿，凝望鏡頭拍照。雖然照片瞬即引來大批網友留言，但不久劉戈就刪除該相片。

在去年三月十三日、全國人大會議「部長通道」採訪時，身穿紅衣、自稱美國全美電視台（AMTV）執行台長的張慧君向國資委主任蕭亞慶提問期間，身旁穿着藍色套裝的第一財經電視女記者梁相宜幾度翻白眼，藐視其提問內容和廣播腔。梁相宜的表情被央視拍下，不斷在網上傳播，更將兩會的焦點完全轉至其身上。

梁相宜向張慧君「翻白眼」事件不斷發酵，後來更成為國際媒體及輿論的話題，令兩會失焦，事後二人被吊銷兩會記者證，禁止進入包括人民大會堂在內的會場。

不過事件卻讓梁相宜訊速竄紅，她微博粉絲人數攀升到23萬多人。張慧君同樣被大陸網友迅速起底，一直都在中共外交部外圍的世界出版社工作過。張還曾參加過選美賽，涉足傳媒，做過香港有線中國經濟與旅遊電視台執行台長，在世界知識雜誌擔任記者。甚至還是一名軍人，曾身穿中共中校軍銜的軍裝。

然而，兩人名字在事後均成為微博禁字，「翻白眼」報導亦被全面刪除，甚至曾傳出梁相宜已遭第一財經解僱。梁相宜今年再次現身兩會，相信她起碼還是以記者身份參加。

由於去年「翻白眼」風波鬧得沸沸揚揚，中共中宣部和有關部門，今年還特別在兩會前下令，今年大陸記者採訪兩會，要嚴重按照官方規定採訪，不可以再有「翻白眼」等出格的舉動和言論。

對於梁相宜再次現身，大陸網民紛紛留言，除了勾起去年「藐爆」風波，梁相宜相中的露腿姿勢同樣受到熱議。