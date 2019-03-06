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陸政府工作報告提了105次「改革」創歷年新高

2019-03-06 10:39聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸國務院總理李克強昨天提出2019年政府工作報告。陸媒統計，此次工作報告中，「改革」一詞共出現了105處，創下了歷年新高，涉及政治、經濟、文化、社會等方面。此前，「改革」一詞在政府工作報告中出現頻率的最高記錄是2018年政府工作報告中的97次。

澎湃新聞報導，2018年政府工作報告起草組負責人、大陸國務院研究室主任黃守宏曾介紹稱，「改革」一詞出現了97次，這是政府工作報告中歷年來最多的。他還表示，改革一詞的高頻率出現，是「從一個側面反映了黨和政府推進改革開放的決心」。

而今年，繼續擔任政府工作報告起草組負責人的黃守宏再一次解讀了報告，他稱，今年的報告中出現了105次，可以說是歷年之最。他指出，在文字篇幅有限的情況下，用較多的篇幅、較高的頻率出現這些詞，不僅是為了表明一種決心、一種宣示，也是表明我們政策的取向、工作的導向，要以改革的思路、改革的辦法，來推進經濟社會發展，來破解發展的難題。

除了「改革」以外，黃守宏今年還特別提到，政府工作報告中，「市場化」出現了10處，「市場主體」也出現了十來處。

黃守宏表示，政府工作報告起草過程中，李克強多次深入基層調查研究，多次主持召開座談會，國務院其他領導也透過各種方式深入基層聽取社會各方面的意見，起草組也透過多種渠道聽取各方面的意見和建議。

起草組聽取意見和建議的渠道包括各地區、各部門的意見；社會各界特別是廣大網民的意見和建議；有關方面轉來的意見和建議；起草組直接聽取意見。

大陸十三屆全國人大二次會議昨天開幕，大陸總理李克強在會上做政府工作報告，大陸全國...
大陸十三屆全國人大二次會議昨天開幕，大陸總理李克強在會上做政府工作報告，大陸全國人大代表和政協委員逾五千人在場聆聽。 （路透）
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