陸2019政府工作報告涉台內容 釋放哪4大信號

2019-03-06 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



第十三屆全國人民代表大會第二次會議昨天開幕，大陸國務院總理李克強作政府工作報告，涉台內容不到200字，卻概括了中共中央對台工作的大政方針，大陸學者分析，今年的政府工作報告與去年相比，既有連續性，又有發展性，可以用「篇幅短、字數少，但言簡意賅，關照面廣，層次多」來形容，釋放出四大信號。

海外網報導，這四大信號包括，習近平在《告台灣同胞書》發表40週年紀念會上的重要講話精神具體化、明確「九二共識」全部內涵、突出強調遏制「台獨」有深意、突出了「深化兩岸融合發展」。

北京聯合大學台灣研究院兩岸研究所所長朱松嶺指出，今年的政府工作報告中重點突出了全面貫徹落實習近平在告台灣同胞書發表40週年紀念會上的重要講話精神，這將是今年往後很長的一段時間內對台工作的核心內容，重中之重，因此報告開宗名義用了六個字「全面貫徹落實」，其重要性不言自明。

朱松嶺指出，在2018年的報告中，相關表述是「堅持一個中國原則，在九二共識基礎上推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程」，而今年則變成了「堅持一個中國原則和九二共識」，他認為，這是因為習近平的講話中還原了九二共識的歷史原貌，明確了九二共識的全部內涵。此外，具體表述的轉變也體現了陸方與國民黨方面在九二共識內涵問題上求同存異、聚同化異的過程。

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，報告特別強調堅持一個中國原則和反台獨、反分裂，這也反映了中央對於兩岸關係基本形勢的判斷。2019年台海形勢更加複雜嚴峻，台灣面臨2020年的選舉，蔡英文當局為了連任會不擇手段挑釁兩岸關係，大陸要隨時作好粉碎「台獨」、「分裂」圖謀的準備。