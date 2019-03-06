貿易戰導火線 李克強首度不提「中國製造2025」

2019-03-06 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共國務院總理李克強在今年政府工作報告中強調，要推動「製造業高質量發展」，加強關鍵核心技術攻關，加快建設製造強國，但沒有提及「中國製造2025」戰略，港媒引述中共全國人大代表田北辰認為，這是貿易戰的導火線，中方繼續提未必有好處，埋頭苦幹會更好。中共全國政協委員、經濟學家李稻葵則表示，報告強調產業升級及創新，顯示支持先進製造業的大方向沒有改變。

香港星島日報報導指出，有分析認為，中方避提「中國製造2025」，是一種策略考慮。

「中國製造2025」是中國政府實施製造強國戰略第一個十年的行動綱領。2015年，李克強在當年的政府工作報告時首次提到。此後的2016年到2018年的政府工作報告都提及。去年的工作報告，兩度提及「中國製造2025」戰略，提出要推動集成電路、第五代移動通信（5G）及飛機發動機等。

報導說，「中國製造2025」去年成為貿易戰的箭靶。美國指責中國通過「國家隊」力量，向特定產業提供優惠補貼，如人工智能、信息技術、高端裝備等。

貿易戰去年爆發後，中國官方開始淡化「中國製造2025」，改為強調「製造業高質量發展」。

不過，報導也說，雖然政府工作報告沒有提及「中國製造2025」，但對推動高端製造的著墨仍多，包括深化大數據、人工智能等研發應用，培育新一代信息技術、高端裝備、生物醫藥、新能源汽車等。

時事評論員劉銳紹分析，「中國製造2025」相關措施在大陸仍在落實，報告未有明確提出，是一種以退為進、韜光養晦的策略，反映中國希望盡快與美國達成貿易協議，對美國在貿易上的強硬措施有緩衝作用。