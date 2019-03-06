親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

58歲婦人搭小黃看病 為何重傷躺國道？

24年前…5顆太陽排隊探「他」 韓國瑜只輸這個后羿

整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中，要幹部從「文山會海」中解脫出來，而且國務院要做表率，今年國務院和部委的檔壓減三分之一以上。

這是「文山會海」首次進入中國總理的政府工作報告，顯示官方已將文山會海作為形式主義、官僚主義的重要表現，要對之進行「堅決反對和整治」。

聯合早報報導，開會一向是中共貫徹其大政方針的主要手段。早在國共內戰時期，民間就有「國民黨稅多，共產黨會多」的說法。在政治掛帥的毛澤東時代，各類學習會、批判會也多如牛毛。

中共官媒《人民日報》2017年6月報導，一名鄉鎮政法委副書記一年開了280多場會。

報導指出，鄉鎮領導的「文山會海」包括工作彙報、總結材料、各類學習會只多不少，可以說文山更高，會海更深。

不少會是重複開，中央出臺一個文件、部署一項工作，電視電話會議開到縣一級，接下來省、市、縣結合實際貫徹落實，又分別召開貫徹落實的會議，算下來，基層幹部同一主題的會至少要開四遍。

李克強今年在「兩會」宣示，國務院所屬部委要帶頭，在整治文山會海中做出表率，先把國務院和部委的檔壓減三分之一以上。

李克強強調，各級政府要堅決反對和整治一切形式主義、官僚主義，讓幹部從文山會海、材料報表中解脫出來，把精力用在解決實際問題上。

大陸國務院總理李克強。取自中國網
大陸國務院總理李克強。取自中國網
分享

國務院李克強中共

相關新聞

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

對岸連江縣 提漁業合作交流

2019-03-06 00:12

六個新詞 論大陸走向

2019-03-06 00:12

中共軍費、維穩預算增加

2019-03-06 00:12

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

李克強不提中國製造2025 分析：續講沒好處

2019-03-05 18:20

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

雙連江縣長 加強黃岐小三通

2019-03-05 00:08

中梵主教任命臨時協議 效期兩年

2019-03-05 00:05

港澳政協聯組會 韓正首出席

2019-03-05 00:00

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

兩會審議外商投資法草案 五大問題待解

2019-03-04 12:35

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

港擬修訂逃犯條例 19團體籲排除大陸澳門

2019-03-04 11:02

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12
看更多

熱門文章

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

吃老本、難轉型 大陸老字號全聚德烤鴨面臨危機

2019-03-05 21:06

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

他借錢給同學創業 5年後獲贈一輛奧迪當回禮

2019-03-05 19:32

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 09:11

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

一國兩制放衛星 大陸各界搶發聲一次看懂

2019-03-05 17:56

大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18

91歲煙草大王褚時健過世 曾坐牢12年後東山再起

2019-03-05 19:09

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

陸放水養魚 減稅降費9兆元

2019-03-05 23:44

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

中國下修經濟成長目標最低至6% 調降增值稅拚經濟

2019-03-05 10:20

標籤違規 中國海關傳暫停放行1,600輛特斯拉Model 3

2019-03-05 22:13

疑報復孟晚舟案 中國撤銷加拿大農企出口註冊

2019-03-05 20:06

支付寶殺進 改變日本付款習慣

2019-03-05 13:40

中共今年再降手機和網路費用

2019-03-05 11:29

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

自由行內地客擠爆 6成港人「吃不消」4成主張收緊

2019-03-05 15:02

四川德陽推「小黃狗」 半年回收200噸垃圾

2019-03-06 00:48

陸發展職業教育 李克強：今年高職增加招生100萬人

2019-03-05 19:09

北京鷹派退將：中國軍費增加 是因被威脅

2019-03-05 21:09

抄比利時作品獲利1.6億人民幣 葉永青辯：他對我影響至深

2019-03-05 17:08

中國降稅費要見效 學者：需黨政軍配合省開支

2019-03-05 18:38

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

他因小事殺鄰居成終身囚 法官：當天回家睡覺就好

2019-03-05 19:08

李克強：大陸對台 貫徹習五點

2019-03-05 23:54

香港正妹議員轉戰代言？ 這些政界人士都成功轉型

2019-03-05 20:26

大陸GDP成長下修…「 放水養魚」今年將減稅9兆

2019-03-06 00:30

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04

中國救經濟 李克強提減稅降費獲掌聲

2019-03-05 21:47

經濟解析／中國還有約1兆美元未見光的刺激經濟措施

2019-03-05 19:31

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top