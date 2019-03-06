整治官僚 李克強要減「文山會海」

2019-03-06 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸國務院總理李克強在今年政府工作報告中，要幹部從「文山會海」中解脫出來，而且國務院要做表率，今年國務院和部委的檔壓減三分之一以上。

這是「文山會海」首次進入中國總理的政府工作報告，顯示官方已將文山會海作為形式主義、官僚主義的重要表現，要對之進行「堅決反對和整治」。

聯合早報報導，開會一向是中共貫徹其大政方針的主要手段。早在國共內戰時期，民間就有「國民黨稅多，共產黨會多」的說法。在政治掛帥的毛澤東時代，各類學習會、批判會也多如牛毛。

中共官媒《人民日報》2017年6月報導，一名鄉鎮政法委副書記一年開了280多場會。

報導指出，鄉鎮領導的「文山會海」包括工作彙報、總結材料、各類學習會只多不少，可以說文山更高，會海更深。

不少會是重複開，中央出臺一個文件、部署一項工作，電視電話會議開到縣一級，接下來省、市、縣結合實際貫徹落實，又分別召開貫徹落實的會議，算下來，基層幹部同一主題的會至少要開四遍。

李克強今年在「兩會」宣示，國務院所屬部委要帶頭，在整治文山會海中做出表率，先把國務院和部委的檔壓減三分之一以上。