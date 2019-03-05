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大陸成功研發新型火箭發動機 推力達200噸

2019-03-05 22:18聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中國航天科技集團有限公司第四研究院（簡稱「航天四院」）5日宣布，該院200噸推力的先進固體發動機地面熱試車圓滿成功，可為中國新一代固體運載火箭的研製提供更強勁、性價比更高的先進動力。　　

中通社報導，航天四院表示，該發動機是瞄準未來商業航天發射市場需求研發的，是目前大陸國內裝藥量最多、推力最大的高性能纖維纏繞複合材料殼體整體式固體發動機；該發動機直徑2.65米，裝藥量71噸，推力達200噸，綜合性能達世界先進水平。　　

2009年，航天四院就率先研製成功了當時推力最大的整體式發動機；該台發動機為金屬殼體，直徑2米、裝藥量35噸、推力為120噸。

新華社報導稱，它的研製成功直接推動了中國長征系列運載火箭中第一型全固體運載火箭—長征十一號的立項研製。長征十一號火箭四級發動機全部採用固體發動機，其中一級發動機就採用了120噸整體式大推力發動機。自2015年9月首飛至今，長征十一號火箭已經取得了「六戰六捷」的成績，累計將20多顆小衛星和微小衛星送入太空。　　

按照計劃，2019年中國航天科技集團將對長征十一號火箭開展首次海上發射基礎試驗及海洋飛行試驗，地點在中國黃海海域。低緯度海上發射獨具特點和優勢，不僅可以遠離人口稠密區和繁忙的空域，減少對居民或民航航線影響，還可以充分利用赤道區域地球最高自轉線速度，增加火箭的運載能力，降低發射成本。

今年1月21日長征十一號火箭在酒泉衛星發射中心成功發射多顆衛星。(新華社資料照）
今年1月21日長征十一號火箭在酒泉衛星發射中心成功發射多顆衛星。(新華社資料照）
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