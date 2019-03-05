親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19世界日報 中國新聞組／北京5日電

習近平採「王者坐姿」。 （路透）
習近平採「王者坐姿」。 （路透）
分享

在全國兩會前夕，雲南雙柏縣委書記李長平寫了一個首頌歌「習總書記的恩情永不忘」，該歌曲3日在網路尤其是微信廣為流傳，被網民稱為是一首「洗腦紅歌」。明報報導，但歌曲迅速被微信等網路平台刪除，的刪除理由是歌曲「可能存在涉嫌不當使用國家機關，國家機關工作人員的名義或形象的表述內容」。

「習總書記的恩情永不忘」由李長平作詞、雙柏縣彝族音樂教育工作者普德銘作曲、彝族歌手李浩仟演唱。歌曲中除以「習總書記」稱呼習近平，又收入了「四個自信」、「五位一體」、「全面小康」等習近平新時代的特色詞彙，以極為誇張的音調讚美習近平。

報導指出，李長平經常創作「紅色歌曲」，其作詞的如「美麗中國夢」等歌曲，曾入選中宣部宣教局、中央文明網、國家文化部共同推出的20首中國夢主題新創作歌曲展播。「習總書記的恩情永不忘」是其創作的第六首歌詞。

李長平稱讚總書記在中共18大後帶領全黨全軍和全國各族人民取得系列歷史成就。李長平說，「我深深以為，這是我們黨之福、是全國各族人民的福，我有責任把基層幹部群眾的心聲反映出來。經過一段時間的準備，幾易其稿，終於成就了這首歌詞。今年欣逢中華人民共和國成立70周年，謹以此歌獻給偉大的祖國和偉大的習總書記」。

「習總書記的恩情永不忘」公開後，不少網民建議詞作者改名「李高低」，意思是該歌屬於「高級黑低級紅」。今年年初，中共中央在關於加強黨的政治建設的意見時要求，「不得搞任何形式的『低級紅』（肉麻吹捧）、『高級黑』（明讚暗諷）」，決不允許對黨中央陽奉陰違做兩面人，搞兩面派，搞「偽忠誠」。

習近平微信彝族

相關新聞

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

貿易戰雖拖累經濟 習近平仍牢牢掌控權力

2019-03-05 17:05

今年中國兩會報告 新增對台綱領習五條

2019-03-05 16:42

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

李小鵬：網約車安全須放首位 110家取得許可

2019-03-05 15:07

李克強：對台貫徹習五點 堅持一中

2019-03-05 14:12

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

雙連江縣長 加強黃岐小三通

2019-03-05 00:08

中梵主教任命臨時協議 效期兩年

2019-03-05 00:05

港澳政協聯組會 韓正首出席

2019-03-05 00:00

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

兩會審議外商投資法草案 五大問題待解

2019-03-04 12:35

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

港擬修訂逃犯條例 19團體籲排除大陸澳門

2019-03-04 11:02

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09
看更多

熱門文章

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

2019-03-05 16:41

中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 09:11

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

快評：李克強擦汗數十次 中國經濟豈止一把冷汗

2019-03-05 15:53

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

中國國航客機飛美 途中遇火警緊急迫降西伯利亞

2019-03-05 09:55

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

李克強「放水養魚」穩經濟 將大規模減稅降費9兆元

2019-03-05 15:12

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

中共稱一國兩制「使心情更舒暢」陸委會：荒謬

2019-03-05 16:44

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

中共今年再降手機和網路費用

2019-03-05 11:29

支付寶殺進 改變日本付款習慣

2019-03-05 13:40

成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

李克強政府工作報告：對台貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

「毒雞湯」讓她從天堂跌入地獄 1000萬粉絲瞬間蒸發

2019-03-05 17:10

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

大陸8.17億網民越窮越愛上網？ 研究這樣說

2019-03-05 16:12

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

世界最高的摩崖石刻觀音像 因為這個原因被炸毀

2019-03-05 17:13

阿里入股後…高鑫營收獲利雙降

2019-03-05 00:20

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

大陸人大登場 經濟成長設定6％~6.5％

2019-03-04 23:51

疑闖紅燈惹禍 1500萬麥拿侖跑車天水圍撞貨車

2019-03-05 16:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top