兩會前夕「頌習歌」網路瘋傳 官方急刪

2019-03-05 17:19 世界日報 中國新聞組／北京5日電



習近平採「王者坐姿」。 （路透） 分享 facebook

在全國兩會前夕，雲南雙柏縣委書記李長平寫了一個首頌歌「習總書記的恩情永不忘」，該歌曲3日在網路尤其是微信廣為流傳，被網民稱為是一首「洗腦紅歌」。明報報導，但歌曲迅速被微信等網路平台刪除，的刪除理由是歌曲「可能存在涉嫌不當使用國家機關，國家機關工作人員的名義或形象的表述內容」。

「習總書記的恩情永不忘」由李長平作詞、雙柏縣彝族音樂教育工作者普德銘作曲、彝族歌手李浩仟演唱。歌曲中除以「習總書記」稱呼習近平，又收入了「四個自信」、「五位一體」、「全面小康」等習近平新時代的特色詞彙，以極為誇張的音調讚美習近平。

報導指出，李長平經常創作「紅色歌曲」，其作詞的如「美麗中國夢」等歌曲，曾入選中宣部宣教局、中央文明網、國家文化部共同推出的20首中國夢主題新創作歌曲展播。「習總書記的恩情永不忘」是其創作的第六首歌詞。

李長平稱讚總書記在中共18大後帶領全黨全軍和全國各族人民取得系列歷史成就。李長平說，「我深深以為，這是我們黨之福、是全國各族人民的福，我有責任把基層幹部群眾的心聲反映出來。經過一段時間的準備，幾易其稿，終於成就了這首歌詞。今年欣逢中華人民共和國成立70周年，謹以此歌獻給偉大的祖國和偉大的習總書記」。

「習總書記的恩情永不忘」公開後，不少網民建議詞作者改名「李高低」，意思是該歌屬於「高級黑低級紅」。今年年初，中共中央在關於加強黨的政治建設的意見時要求，「不得搞任何形式的『低級紅』（肉麻吹捧）、『高級黑』（明讚暗諷）」，決不允許對黨中央陽奉陰違做兩面人，搞兩面派，搞「偽忠誠」。