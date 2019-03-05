貿易戰雖拖累經濟 習近平仍牢牢掌控權力

2019-03-05 17:05 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



儘管貿易戰致中國經濟放緩，但習近平（圖右）牢牢掌控權力。 世界日報記者魏碧洲／攝影 分享 facebook

儘管與美國貿易戰導致中國經濟放緩，國內外不滿習近平權力集中的聲音此起彼落，「集權」一周年的他，在2019人大開幕前夕仍牢牢掌控權力。

美聯社自北京報導，習近平自2012年當上共產黨魁以來，以「打貪」為手段，消除黨內派系，打壓公民社會，並在本國與外資企業內部成立黨委會，隨時隨刻監管經濟引擎的動向。

雖然他牢牢掌握大權，經濟成長趨緩、地方政府負債累累，他面臨的挑戰絕非「下一個還要幹掉誰」這麼容易，也不只人大發言人張業遂4日「公布」人大將處理解決關稅戰的立法那麼單純。

張業遂說，新法將是中國管理外資的一大革新，北京希望跟美國達成關稅停戰協議。此外，人民大會也將就藥品管制、退伍軍人事務、長江流域的環保問題等提出新的法案。

牛津大學中國事務專家桑頓(Patricia Thornton)說，習近平面臨「永續掌權」的批評，處理外交與貿易糾紛的鐵腕手段也頗遭非議，加上國內外對中國經濟的信心開始動搖，「政治與經濟社會精英間醞釀的不滿情緒，可能轉化為對現行中央政策扯後腿。」

布魯金斯研究所研究員李成(Cheng Li)認為，處境「微妙」的習近平，可能會在不挑戰他地位的前提下，接受別人參與決策過程。

李成認為習近平不會改變他是「高於其他常委」的作風，但會開放某些國政讓別人表現一下。

北京的獨立評論人章立凡質疑，習近平是否已經「過度弄權」，因此難免受到「更直接的批評」。尤其問題越來越多，本來只敢私底下質疑他的領導能力的聲音，將會公開化，甚至擺上桌。

今年是中共建政70周年、鎮壓西藏60周年、天安門慘案30周年以及新疆暴動10周年，「逢九必亂」，習近平心中不會好過。