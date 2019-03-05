中共國台辦主任劉結一：一國是歷史定論 兩岸必然統一

2019-03-05 15:31 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸國台辦主任劉結一今天在全國人大「部長通道」上指出，「一國是歷史定論」，兩岸必須統一，也必然統一。他強調，「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」

中共總理李克強今天向全國人大進行「政府工作報告」，全國人大在開幕式結束後，安排劉結一在「部長通道」接受採訪，但他僅回答了一個提問。

劉結一說，中共總書記習近平在1月2日紀念「告台灣同胞書」發表40周年會議上的重要講話，是新時代做好對台工作的根本遵循和行動指南，兩岸關係必將沿著這一篇重要講話指引的方向，堅定地向前邁進。「實現祖國完全統一，是我們矢志不渝的歷史任務，是不可抗拒的歷史潮流。」

劉結一指出，「儘管兩岸關係越來越複雜，儘管我們前進的道路不會一帆風順，但是大道至行，民心所順，勢不可擋。」

劉結一說，我們始終「牢牢把握兩岸關係的主導權、主動權」，兩岸關係必將朝著祖國統一的方向邁進；我們堅持和平統一，一國兩制的方針，這是實現祖國完全統一的最佳方式，體現對廣大台灣同胞的照顧、關愛和體諒，「一國是歷史定論」，台灣是中國的一部分，兩岸同屬一個國家的事實從未改變，也不會改變，中國主權和領土從未分割，也不會分割，「兩岸必須統一，也必然統一」。

劉結一說，「兩制」是為了照顧台灣的現實情況，為了保障台灣同胞的利益福祉。在和平統一以後，在確保國家主權安全發展利益的前提下，台灣同胞的生活方式、社會制度會得到充分的尊重；私人財產、宗教信仰、合法權益會得到充分的保障，台灣同胞的「心情會更舒暢、日子會更安寧、生活會殷實，天地會更廣闊，腰板會更直，底氣會更足」。

「制度不同，不是統一的障礙，更不是分裂的藉口。」劉結一表示，我們願與廣大台灣同胞共同做出努力，在堅持「九二共識」、反對台獨的共同基礎上，與台灣各政黨、各界別代表人士開展民主協商，廣泛深入探討兩岸關係和民族未來，為兩岸關係和平發展做出制度性安排，推動兩岸走向和平統一的進程。

劉結一指出，我們要堅決地反對和遏制台獨分裂。台獨分子在台灣是極少數，他們是兩岸同胞的共同敵人，反對台獨是兩岸同胞的共同責任，是全體中國人包括台灣同胞的共同利益所在。「祖國統一的大勢終會向前，任何人是阻擋不了的。」

他表示，我們要持續深化兩岸融合發展，兩岸同胞是一家人，是命運共同體，沒有理由不融合發展、攜手發展、共用發展。我們秉持「兩岸一家親」的理念，率先與台灣同胞分享大陸發展的機遇，逐步為台灣同胞在大陸學習、創業、就業、生活提供與大陸同胞同等的待遇。

劉結一表示，我們將繼續踐行以人民為中心的發展思想，為台胞做實事、辦好事、解難事，在民族復興的進程中，我們不會讓台胞缺席、掉隊，我們會團結廣大台胞，克服困難，克服障礙，爭取儘早實現兩岸應通盡通，構建兩岸共同市場，讓台灣同胞的發展天地更加廣闊。