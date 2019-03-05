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李小鵬：網約車安全須放首位 110家取得許可

2019-03-05 15:07聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共交通運輸部部長李小鵬強調，安全是政府和企業必須共同遵守的底線。未來將加強政府的監管責任。目前，110多家網約車平台公司取得了經營許可。另外，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。

十三屆中共全國人大二次會議開幕會結束後，2019年全國兩會第二場「部長通道」在人民大會堂舉行。李小鵬，回應媒體詢問。

李小鵬指出，網約車是交通運輸一種新的業態，它的發展給人民群眾出行帶來了便利，當然在發展過程中也出現了一些問題，比如說安全問題。他強調，安全是政府和企業必須共同遵守的底線。

所謂網約車新政，李小鵬表示，實際上是指2016年出台的兩個文件，一個是推進出租汽車行業健康發展的指導意見，另一個是網約車的管理暫行辦法。這兩個文件出台以來，配套推出了一系列政策措施，規範化工作的推進是有力的。目前，29個省（區、市）已經推出實施意見，247個城市推出具體的實施細則，110多家網約車平台公司取得了經營許可。另外，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。可以這樣說，網約車正在步入規範發展的軌道。

網約車和其他交通運輸的新業態一樣，它對經濟發展、增加就業、科技創新、改善服務都有很重要的意義。所以對它的發展，交通部的態度積極支持、全力幫助、加強服務。對於它在發展過程中出現的問題，要趨利避害、包容審慎、守住底線。

李小鵬強調，無論是交通運輸的新業態，還是傳統業態，它都是服務人民群眾的，所以必須把安全放在首位，所以下一步的監管重點也要放在這個地方，政府要加強監管責任，企業要履行好主體責任。

他表示，網約車的發展不會一蹴而就，它也要經歷一個過程，需要各級政府、相關企業、社會各界，大家形成一個共治的局面。相信在大家共同努力下，網約車一定能夠發展好、應用好、管理好、服務好。下一步，政府要加強監管，推動各級地方政府特別是城市人民政府做好融合發展的工作，促進包括網約車在內的整個出租汽車行業規範、有序、健康、穩定發展，為人民群眾出行服好務。

中共交通部部長李小鵬表示，安全是政府和企業必須共同遵守的底線，未來將加強政府的監...
中共交通部部長李小鵬表示，安全是政府和企業必須共同遵守的底線，未來將加強政府的監管。（香港大公文匯）
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