李小鵬：網約車安全須放首位 110家取得許可

2019-03-05 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共交通運輸部部長李小鵬強調，安全是政府和企業必須共同遵守的底線。未來將加強政府的監管責任。目前，110多家網約車平台公司取得了經營許可。另外，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。

十三屆中共全國人大二次會議開幕會結束後，2019年全國兩會第二場「部長通道」在人民大會堂舉行。李小鵬，回應媒體詢問。

李小鵬指出，網約車是交通運輸一種新的業態，它的發展給人民群眾出行帶來了便利，當然在發展過程中也出現了一些問題，比如說安全問題。他強調，安全是政府和企業必須共同遵守的底線。

所謂網約車新政，李小鵬表示，實際上是指2016年出台的兩個文件，一個是推進出租汽車行業健康發展的指導意見，另一個是網約車的管理暫行辦法。這兩個文件出台以來，配套推出了一系列政策措施，規範化工作的推進是有力的。目前，29個省（區、市）已經推出實施意見，247個城市推出具體的實施細則，110多家網約車平台公司取得了經營許可。另外，駕駛員和車輛辦證速度也在加快。可以這樣說，網約車正在步入規範發展的軌道。

網約車和其他交通運輸的新業態一樣，它對經濟發展、增加就業、科技創新、改善服務都有很重要的意義。所以對它的發展，交通部的態度積極支持、全力幫助、加強服務。對於它在發展過程中出現的問題，要趨利避害、包容審慎、守住底線。

李小鵬強調，無論是交通運輸的新業態，還是傳統業態，它都是服務人民群眾的，所以必須把安全放在首位，所以下一步的監管重點也要放在這個地方，政府要加強監管責任，企業要履行好主體責任。