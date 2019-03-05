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成功複製病猴 大陸開啟新藥研發「靈長類」時代

2019-03-05 11:36聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

大陸中國科學院神經科學研究所非人靈長類研究平台在2017年，成功誕生世界第一隻及第二隻複製獼猴後。研究團隊在今年1月再獲佳績，利用基因編輯技術構建世界首批遺傳背景相同的5隻疾病獼猴。

該研究所所長蒲慕明指出，獲得遺傳背景相同的複製獼猴後，將能真正推進相關藥物的研發，亦有助於解析腦重大疾病的致病機理、確立預警和早期診斷指標、進行干預和治療等，「開啟新藥研發『靈長類』時代。」

據科技日報報導，蒲慕明指，遺傳背景單一的非人靈長類動物模型，一直都是科研人員夢寐以求多年但無法達成的目標。蒲慕明解釋，利用白老鼠做檢測，雖然能剔除遺傳背景因素影響，更好地觀察藥效，但始終白老鼠的基因、新陳代謝、腦組織結構及生理等各方面與人類差別太大，部分藥物作用在人類和白老鼠上的效果也有相當不同。相比之下，與人類基因更接近的靈長類動物是更好的實驗對象。

獼猴是首選的非人靈長類動物，但野生獼猴的遺傳背景各異，個體表徵難以統一，故每次科學實驗或藥物檢測的對照驗證，均需要使用大量獼猴。另一方面，野生獼猴的繁殖周期長，生育率低，導致驗證工作常常會持續多年，時間過於漫長，「白老鼠繁殖很快，自然繁殖幾代後它們的遺傳背景就相同了。猴子繁殖一代就要五六年，所以唯一的辦法就是複製。」

研究團隊遂利用體細胞複製技術生成5隻遺傳背景相同的複製獼猴，是世界首批核心節律基因「BMAL1」敲除的獼猴。更重要是，該批複製獼猴更是擁有疾病表型，是首次證實能通過體細胞核移植技術複製成年的基因修飾獼猴，進一步表明複製獼猴作為疾病模型的有效性。

研究人員正在照料世界首批複製疾病獼猴。（中科院網站）
研究人員正在照料世界首批複製疾病獼猴。（中科院網站）
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大陸中科院今年一月利用基因編輯技術構建世界首批遺傳背景相同的5隻疾病獼猴。（香港...
大陸中科院今年一月利用基因編輯技術構建世界首批遺傳背景相同的5隻疾病獼猴。（香港01報導照片）
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