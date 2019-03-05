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民企悲歌 中共副檢察長：某省前一百大有幾十個被抓

2019-03-05 10:28聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共最高檢察院副檢察長孫謙說。「過去個體私營經濟的老闆，一發現涉嫌犯罪就送進派出所。從司法角度來看，不應該動不動就抓人、封企業，一封企業就癱瘓。只要老闆不逃跑、不串供並願意配合調查，就可以先找談話。」他透露，某省排名前一百的私營經濟企業老闆，有幾十個被抓，造成企業停工等不利影響。

據星島日報，昨天，孫謙在中共全國政協社科界別小組討論會說，過去一年，司法機關確實感受到了個體私營經濟遇到的問題。去年突然出現唱衰民營經濟的聲音之後，兩三個月沒人說話，直到習近平主持召開座談會發表講話後，各個部門才出來表態，「這裡面涉及的問題十分複雜」。

面對中美貿易戰衝擊，中共經濟下行壓力，去槓桿收緊流動性，加上一些否定、懷疑民營經濟的言論甚囂塵上，掀起新一輪國進民退的爭論，大陸民企老闆憂心忡忡，習近平去年十一月親自召開民營企業座談會並且發表講話，給民企「定心丸」。

孫謙指出，關於辦理涉及民營經濟的案件如何準確適用法律，中共最高檢察院出台了好幾個文件，核心就是「不要輕易抓人」。「有些行賄犯罪，只要沒有謀取重大的違法利益，就給了幾萬塊錢，這一類不要抓人。過去一涉嫌犯罪就給送進派出所，結果造成整個企業癱瘓。」

孫謙還稱，他曾去某省調研，調研過程中發現全省排名前一百的私營經濟企業老闆，有幾十個被抓，造成工人下崗、企業停工停產，政府稅收也受影響。

全國政協委員、新希望集團董事長劉永好表示，去年以來，全國各地紛紛出台系列扶持措施，給民營企業增添了發展動力。他說，今年依然存在壓力，但民營企業信心更足了。

全國政協委員、均瑤集團董事長王均金表示，提升民企參與國企混改的積極性，核心在於尊重資本、尊重市場、尊重混合的最終目的。他表示，國企要更開放，民企不僅是參與資本，也要能參與機制轉換，「如果光投錢，其他方面沒有改變，民企將缺乏積極性。」

中共最高檢副檢察長孫謙強調，只要老闆不逃跑，勿隨便抓人封企業。（中國政府網）
中共最高檢副檢察長孫謙強調，只要老闆不逃跑，勿隨便抓人封企業。（中國政府網）
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