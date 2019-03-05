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李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中共總理李克強上午在北京人民大會堂發表《政府工作報告》指，回顧過去一年，成績來之不易，面對的是深刻變化的外部環境。經濟全球化遭遇波折，多邊主義受到衝擊，國際金融市場震盪，特別是中美經貿摩擦給一些企業生產經營、市場預期帶來不利影響。

他又提到，面對的是經濟轉型陣痛凸顯的嚴峻挑戰。新老矛盾交織，周期性、結構性問題疊加，經濟運行穩中有變、變中有憂。中國面對的是兩難多難問題增多的複雜局面。實現穩增長、防風險等多重目標，完成經濟社會發展等多項任務，處理好當前與長遠等多種關係，政策抉擇和工作推進的難度明顯加大。

李克強稱，經過全國上下共同努力，中國經濟發展在高基數上總體平穩、穩中有進，社會大局保持穩定。

李克強表示，一年來，大陸穩妥應對中美經貿摩擦，着力穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，主要做了以下工作

一是創新和完善宏觀調控，經濟保持平穩運行。面對新情況新變化，堅持不搞「大水漫灌」式強刺激，保持宏觀政策連續性穩定性，在區間調控基礎上加強定向、相機調控，主動預調、微調。堅持實施積極的財政政策，着力減稅降費、補短板調結構。下調增值稅稅率，擴大享受稅收優惠小微企業範圍，出台鼓勵研發創新等稅收政策。全年為企業和個人減稅降費約1.3兆元人民幣

優化財政支出結構，盤活財政存量資金，重點領域支出得到保障。堅持實施穩健的貨幣政策，引導金融支持實體經濟。針對融資難融資貴問題，先後4次降低存款準備金率，多措並舉緩解民營和小微企業資金緊張狀況，融資成本上升勢頭得到初步遏制。及時應對股市、債市異常波動，人民幣滙率基本穩定，外滙儲備保持在3萬億美元以上。

二是扎實打好三大攻堅戰，重點任務取得積極進展。制定並有序實施三大攻堅戰三年行動方案。穩步推進結構性去槓桿，穩妥處置金融領域風險，防控地方政府債務風險，改革完善房地產市場調控機制。深入推進精準脫貧，加強扶貧力量，加大資金投入，強化社會幫扶，貧困地區自我發展能力穩步提高。全面開展藍天、碧水、凈土保衞戰。優化能源和運輸結構。穩妥推進北方地區煤改氣、煤改電。全面建立河長制、湖長制。化肥農藥使用量實現雙下降。加強生態環保督察執法。積極應對氣候變化。

中共總理李克強表示，2018年全年為企業和個人減稅降費約1.3兆人民幣。圖/路透
中共總理李克強表示，2018年全年為企業和個人減稅降費約1.3兆人民幣。圖/路透
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