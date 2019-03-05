A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



A股市場行情不斷走強，針對牛市是否已經到來的問題，大陸證監會主席易會滿今（5）日在人民大會堂接受採訪時表示，「這些話證監會不好評論」，稱這是市場行為，證監會以尊重市場化、法治化為總原則。

證券時報報導，對於如何看待近期股市連續上漲，易會滿稱這是市場行為，證監會以尊重市場化、法治化為總原則。