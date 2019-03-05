親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

軍費第5大國彈藥只能撐10天？全被這些人吃垮了

窮得只剩下石油！委內瑞拉失敗的「資源詛咒」？

A股牛市到來？陸證監會主席易會滿：不好評論

2019-03-05 09:48聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

A股市場行情不斷走強，針對牛市是否已經到來的問題，大陸證監會主席易會滿今（5）日在人民大會堂接受採訪時表示，「這些話證監會不好評論」，稱這是市場行為，證監會以尊重市場化、法治化為總原則。

證券時報報導，對於如何看待近期股市連續上漲，易會滿稱這是市場行為，證監會以尊重市場化、法治化為總原則。

針對科創板是否和港股市場搶生意問題時，易會滿表示，科創板有利於A股市場和香港市場的合作與發展，是市場的好機會，逐漸做大是好事情。

大陸證監會主席易會滿今（5）日表示，A股市場是否進入牛市，「這些話證監會不好評論...
大陸證監會主席易會滿今（5）日表示，A股市場是否進入牛市，「這些話證監會不好評論」，稱這是市場行為。照片／百度圖庫
分享

港股香港

相關新聞

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

李克強坦言 經濟轉型陣痛是嚴峻挑戰

2019-03-05 10:03

滬指低開7點 金融鋼鐵股偏軟

2019-03-05 09:50

李克強：GDP採區間式預期目標增彈性

2019-03-05 09:31

李克強政府工作報告：貫徹落實「習五點」

2019-03-05 09:28

即時快評／經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

雙連江縣長 加強黃岐小三通

2019-03-05 00:08

中梵主教任命臨時協議 效期兩年

2019-03-05 00:05

港澳政協聯組會 韓正首出席

2019-03-05 00:00

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

兩會審議外商投資法草案 五大問題待解

2019-03-04 12:35

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

港擬修訂逃犯條例 19團體籲排除大陸澳門

2019-03-04 11:02

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09

政協開幕／內政重點打騙保、保障退役兵

2019-03-04 00:09

政協開幕／宏觀目標 李克強明拍板

2019-03-03 23:18

今年中國兩會靜謐壓抑 等待核心一錘定音

2019-03-03 21:58

政協開幕 百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45

兩會前中共連發兩文件 分析：施壓不讓有異議

2019-03-03 17:53

釋學誠捲入性醜聞 政協責令辭去委員

2019-03-03 16:43

「吃不死人」 中國多數民眾不在意非洲豬瘟

2019-03-03 16:41

改民主牆、禁錮師長… 理大開除學生 雙方互批黑社會

2019-03-03 16:31

談中國探月工程 總設計師：失敗不起、無退路

2019-03-03 16:14

大陸政協主席汪洋：鼓勵港澳委員反對「港獨」

2019-03-03 15:47
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

98歲「吃貨奶奶」油辣不忌口 生活像年輕人是長壽之道

2019-03-04 18:53

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23

加拿大前外交官康明凱遭逮 陸控竊取、刺探敏感資訊和情報

2019-03-04 19:25

港商：韓國瑜訪港澳深圳廈門「試水溫」 下一步訪上海北京

2019-03-04 22:58

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

崔永元砲轟後… 馮小剛現身政協會場掀熱議

2019-03-05 04:58

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

澳門台商會長簡廷在：爭取韓國瑜23、24日訪澳門

2019-03-04 22:56

陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24

陸抓違停 無人機變身超級殺手

2019-03-05 02:37

今年中共軍費成長7.5% 近1.2兆人民幣

2019-03-05 08:59

被罵太商業 北京故宮火鍋 「奉旨」停供應

2019-03-05 09:11

未來5年 陸5G產值將達158兆台幣 增加300萬個工作機會

2019-03-04 22:09

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

對岸連江縣長抵馬祖 「雙連江」5日座談

2019-03-04 21:10

十八般武藝 全才「阿姨」吃香

2019-03-04 22:47

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

北京故宮兩年計畫 改造延禧宮開放養心殿

2019-03-04 18:25

RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

廚師FB扮少女誘童傳裸照 男童父親將計就計逮人

2019-03-04 19:18

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

調查：6成香港市民指遊客自由行超出香港承受力

2019-03-04 17:38

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

互聯網時代 放心「阿姨」難尋

2019-03-04 22:50

陸首列商用磁浮3.0版列車 可無人駕駛

2019-03-05 00:20

廣州智慧路燈 科技改變生活

2019-03-05 00:22

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

大陸人大登場 經濟成長設定6％~6.5％

2019-03-04 23:51

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

華為財務長孟晚舟 控告加拿大：扣押侵權

2019-03-04 13:50

阿里入股後…高鑫營收獲利雙降

2019-03-05 00:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top