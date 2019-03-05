【即時快評】經濟增速持續下降 北京面臨最大風險

2019-03-05 09:23 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸2019年GDP增速再度下降創1990年以來的最低水準，事實上，從2018年Q2起已連續三季放緩，幾乎可以確定今年中國經濟和宏觀調控面臨挑戰。

GDP一路下滑有多嚴重？中國社會科學院世界經濟與政治研究所研究員余永定指出，從過去40多年的經驗證明，沒有一定的經濟增速，結構調整、經濟體制改革等無從談起，包括房地產泡沫、企業槓桿率過高、影子銀行風險、地方融資平台違約問題都會惡化，他認為，經濟增速的持續下降會是中國面臨的最大風險。

今年政府工作報告強調經濟增長在6%-6.5%合理區間調整，其實2016年曾打破慣例，首次設定經濟增長目標為6.5%-7%的區間值。今年經濟目標再次訂定區間值，就是應對經濟下滑的困局。可以看出大陸經濟雖還不至於衰退，但放緩跡象已經很明顯。

而經濟放緩，銀行和企業最先感受到陣陣寒風，李克強在政府工作報告中，毫不掩飾地再次就系統性金融風險發出警告，直言必須「防範金融市場異常波動、妥穩處理地方政府債務風險、防控輸入性風險」。

強調在當前經濟下行壓力加大情況下，要防止緊縮效應疊加放大，絕不能讓經濟運行劃出合理區間。

他還表示，今年發展面臨的環境更複雜更嚴峻，預料風險挑戰更多、更大，要做好打硬仗的充分準備。

事實上金融界早也預警，風險在化解過程中可能還有新的風險，比如存量風險化解了，可能還有增量風險。

大陸面臨的風險，可以預見將會一波接一波，最大的「黑天鵝」就是中美貿易戰，施壓中國必須進行結構性改革。

中國針對經貿、金融結構性問題作出承諾，包括處理政府工業補貼、對美國智慧財產權缺乏保護以及美國技術被迫轉讓給中國合作夥伴等。而結構性改革首當其衝就是製造業，廠商將面臨更為嚴峻的市場環境和競爭力考驗，業績受到衝擊。

可以預見今年大陸宏觀經濟將要打一場攻堅戰，也會是持久戰。