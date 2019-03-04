陸：2022年中國的太空站升空運作

2019-03-04 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



大陸的太空計畫備受各界關注，大陸第一個進入太空的全國政協委員楊利偉今天接受媒體訪問時表示，大陸載人太空站計畫在2022年前後完成在軌組裝並投入運營。

楊利偉接受中新社訪問時透露，大陸的太空站基本構型，包括核心艙和兩個實驗艙。同時，新研製的運載核心艙的長征五號B運載火箭，將在今年底進行發射場合練，為發射做準備。

大陸的太空站「體格」為百噸級以內，比國際太空站規模小，但部分技術卻超過國際太空站。楊利偉表示，相比之下，大陸太空站體格小的原因，是以中國國情和需求為導向。到2024年，國際太空站將延壽到期。屆時，如果國際太空站服役沒有延期，其他國家也沒有相關計畫，大陸的太空站或成為近地太空唯一的太空站。

在探月計畫部分，2019年1月3日，大陸的「嫦娥四號」探測器成功在月球背面著陸，實現了人類航天器首次在月球背面巡視探測。楊利偉說，「嫦娥四號」在月背著陸，這是大陸航天事業整體實力的強有力背書。下一步，大陸會根據探月計畫，一步一個腳印，科學推進。

在太空人選拔部分，楊利偉表示，第三批太空人的選拔分為初選、復選、定選。從去年6月至今，第三批太空人選拔初選工作已告一段落。從目前情況來看，整體推進工作還是不錯的。通過第一批、第二批太空人的選拔已累積了經驗，對駕駛員的選拔工作輕車熟路。而工程師、載荷專家，也是此次新增的選拔類型。