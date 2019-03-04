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「台籍」陸政協委員為推動兩岸融合發展 出謀劃策

2019-03-04 21:23聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸全國兩會正在北京人民大會堂召開。 中新社
大陸全國兩會正在北京人民大會堂召開。 中新社
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大陸多名「台籍」委員4日在審議全國政協常委會工作報告時表示，大陸近年推出一系列惠台政策措施，為台企台胞提供同等待遇，分享發展機遇，加速了兩岸融合發展。他們建議，要從經濟、社會、文化等多方面深化兩岸融合發展。

新華社報導，全國台聯副會長楊毅周委員指出，深化兩岸融合發展應推動兩岸經濟合作制度化，讓經濟要素應通盡通；同時，要創造條件讓兩岸同胞共享文化、教育、醫療、社會保障等方面資源，逐步實現基本公共服務均等化。

福建省台聯會長江爾雄委員說，大陸推出一系列促進台青創業就業的優惠政策措施，她建議，要加大對相關政策措施的宣傳力度，多舉辦推廣活動，特別是針對首次來大陸的台灣青年群體；同時，吸引兩岸知名企業參與，鼓勵相關企業為台青提供實習就業崗位，以實習帶動就業，以就業促進創業。

台盟江西省委會主委曾魯台委員此次參會帶來多項提案，包括推動台企轉型發展、進一步落實惠台政策、加強兩岸客家文化交流等。

另，針對有台胞對大陸就業市場缺乏了解的情況，福建省南平市台聯會長陳建華建議，應設立行政服務中心專門「窗口」，為有意願到大陸發展的台胞提供幫助。

多位台籍委員表示，通過全國政協反映台胞民情民意，為兩岸關係和平發展建言獻策，推動了惠台政策措施的出台落地，為兩岸關係發展發揮了積極作用。

經濟福建

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