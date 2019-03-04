陸外交部：立即釋放華為孟晚舟 以免錯上加錯

2019-03-04 19:16 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



加拿大方面執意推進針對華為高管孟晚舟的引渡司法程序後，孟晚舟已提起對加政府的民事訴訟，中共外交部發言人陸慷4日對此重申，中方的立場非常清楚、明確，敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令和引渡請求，敦促加方立即釋放孟晚舟，以免錯上加錯。