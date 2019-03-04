RCEP部長會議發表聯合聲明 擬11月達成共識協議

2019-03-04 18:30 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



東協10國與大陸等6個域外國家「東協10+6」自貿談判，進行的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）協商有新進展，大陸商務部今日發布，RCEP第7次部長會議發表聯合聲明，預定2019年結束談判，最快11月領導人峰會達成協議。

為加快達成共識，RCEP 8月將在北京舉行第8次部長會議。

包括東協10國與中國、日本、韓國、澳大利亞、紐西蘭、印度等的「東協10+6」《區域全面經濟夥伴關係協定》一旦簽署，RCEP所涵蓋的自貿區，市場人口約占世界一半、貿易額及國內生產總值(GDP)分別占全球總量三成，經濟圈的規模和影響力將超過TPP，一直以來備受期待。

加上美國退出原本主導的TPP，更使RCEP的影響力淩駕而上。

不過，RCEP參與國有日本、韓國等發達經濟體，有中國、印度等新興國家，還有柬埔寨、老撾等欠發達國家。RCEP從2011年啟動自貿談判，但因各方經濟發展狀況差異巨大，導致利益分歧，加上個別國家還堅持自我保護，談判一再受阻。

直到去年11月在新加坡舉行的東亞峰會上，RCEP將原定在2018年年內達成實質性協定的目標，改為爭取在2019年年底前達成全面協定。

而RCEP 2日在柬埔寨暹粒舉行第7次部長會議，又推進新進展。觀察者網報導，柬埔寨商務部長PanSorasak表示，RCEP談判已完成90%的任務，還有一些關鍵點有待今年11月領導人會議解決，「各方同意在11月份達成協議」。

據日本共同社報導，日本經濟產業相世耕弘成在閉幕後的記者會上表態，包括下調關稅的市場准入等各國利益衝突領域仍存在分歧，但希望透過後續事務性工作匯總論點，爭取今年內談妥。

大陸商務部官網發布，「東協10+6」談判在市場准入和案文談判中取得積極進展，重申推動談判在2019年結束的共識，各國表示將全力以赴達成目標。