國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜宣布擬於3月22日至28日率高雄市參訪團到香港、澳門、深圳、廈門等地參訪，國台辦發言人安峰山今天應詢表示，大陸歡迎並支持在堅持「九二共識」基礎上開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉。

【中央社╱北京4日電】

高雄市長韓國瑜下午宣布22至28日將訪問香港、澳門、深圳、廈門後，中國國台辦傍晚也發布同一消息，並強調「歡迎並支持在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作」。

中國國務院台灣事務辦公室是在傍晚以發言人安峰山應詢（回答詢問）的名義，透過書面新聞稿發布這項訊息。

國台辦新聞稿提到，韓國瑜擬於上述時間，率高雄市參訪團到上述4個地點參訪，「開展交流合作」。接著就強調「我們歡迎並支持在『九二共識』基礎上，開展兩岸城市交流合作，共同增進兩岸同胞利益福祉」。

但在國台辦發布這篇新聞稿前，中國部份新聞網站下午即已轉發台灣媒體的消息，使部份中國網民已經知道韓國瑜將訪問港澳及中國的消息。

高雄市政府兩岸小組今天召開首次會議，由市長兼召集人韓國瑜主持。他宣布22至28日赴香港、澳門、深圳及廈門進行經貿交流並爭取合作機會，也允諾會遵照大陸委員會的相關規定。

韓國瑜指出，會努力加強和中國互動，也會和東南亞及其它國家互動並行，配合中央新南向政策，爭取和新南向國家合作，「不會將雞蛋放同一籃子」，盼中央放心讓高雄大步走出去，迎接更多商貿機會。