經濟解析／中國挺過貿易戰？商品進口與PMI會說話

2019-03-04 17:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鍾詠翔 ╱即時報導



只要北京履行加強智慧財產權保護、大量進口美國產品等承諾，美國總統川普與中國國家主席習近平據傳可能在3月27日前後達成貿易協議，路透專欄作家羅素（Clyde Russell）表示，從大宗商品進口與製造業採購經理人指數（PMI）來看，中國正挺過美中貿易戰。

中國2月官方製造業PMI從1月的49.5降至49.2，連兩個月低於代表景氣榮估分水嶺的50，令人有點感到失望，但財新/Markit聯合公布的2月PMI從48.3升至49.9，雖然數據仍低於50，但優於經濟學家預期，且新訂單分項指標回升至50上方。

羅素認為，兩個PMI數據出現落差的原因可能是財新/Markit的指標較靈活，調查的企業更有可能是北京近期刺激措施的早期受益者。若中國3月官方PMI回升，應可判定政府促進經濟成長的措施奏效。

中國的大宗商品進口也顯現韌性，金融市場數據公司Refinitiv的船隻追蹤與港口數據顯示，中國2月海運鐵礦砂進口量為8,180萬噸，雖不如1月的9,250萬噸，但2月比1月少三天，且適逢春節。

更合適的比較方式是觀察今年與去年的1-2月總進口量，中國今年前兩個月鐵礦砂進口量為1.743億噸，一年前進口規模為1.739億噸，顯示中國的需求相當穩定，且與中國的經濟狀況相符，亦即景氣雖失去一些動能，但尚未面臨嚴重放緩風險。

煤炭進口的情況也差不多，中國1-2月海運煤炭進口4,110萬噸，去年同期為4,220萬噸。今年前兩個月海運原油日進口量則大幅增至906萬桶，遠高於一年前的772萬桶。