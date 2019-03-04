2019年大陸計畫發射8至10顆北斗衛星

2019-03-04 18:26 中央社 台北4日電



據中國衛星導航系統管理辦公室消息，今年北斗衛星導航系統將繼續高密度全球組網，計畫發射8至10顆北斗導航衛星，完成所有MEO（中地球軌道）衛星發射佈局。

中國自主設計運行的北斗衛星導航系統，去年12月27日起正式提供全球服務，全球定位精度水平10公尺，亞太地區可達5公尺，且北斗已加入民航、海事、移動通信等國際組織。

人民日報用戶端引述中國衛星導航系統管理辦公室報導，自2018年底，北斗三號工程建成基本系統、開通全球服務後，北斗系統運行平穩，經全球範圍測試評估，滿足指標要求。

報導稱，北斗衛星導航系統今年將繼續高密度全球組網，計畫發射8至10顆北斗導航衛星，完成所有MEO（中地球軌道）衛星發射，進一步完善全球系統星座佈局，全面提升系統服務性能和使用者體驗。

此外，截至2018年底，中國國產北斗導航型晶片模組等產品銷量已突破7000萬片；國產高精度電子板卡和天線銷量，分別占中國市場份額的30%和90%。北斗高精度產品出口90多個國家和地區，北斗地基增強技術和產品成體系輸出海外。

報導稱，北斗系統已在印尼土地確權、科威特建築施工、烏干達國土測繪、緬甸精準農業、馬爾地夫海上打樁、柬埔寨無人機、泰國倉儲物流、巴基斯坦機場授時以及俄羅斯電力巡檢等領域得到廣泛應用。

根據計畫，2020年，中國將全面完成北斗三號全球系統建設，提供特色服務。2035年，中國還將建成以北斗系統為核心，更加融合與智慧的綜合定位導航授時（PNT）體系。