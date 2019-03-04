大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15 香港01 記者潘安奇、鄧詠中、梁銘康／報導



香港筲箕灣東都中心發生棚架倒塌。香港01記者 梁銘康／攝影 分享 facebook

香港筲箕灣東都中心發生棚架倒塌！今（4日）早9時許，筲箕灣阿公岩村道5號東都中心，一幅30米乘50米棚架突然倒下，向東區走廊方向傾斜。66歲姓劉工人，當時在約5米高棚架上工作，墮地胸口受傷，清醒送東區醫院救治。受事件影響，東區走廊往太古城方向慢線一度封閉，現場約430人需要疏散。

警方經初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外處理。

涉事大廈東都中心位於阿公岩工業區，資料顯示，養和醫院於2014年以13億購入全幢，涉及總樓面面積約21.6萬平方呎，估計用作醫療中心。

現場430人立即疏散。香港01記者 梁銘康／攝影 分享 facebook

警方經初步調查，列作工業意外處理。香港01記者 梁銘康／攝影 分享 facebook

文章授權轉載自《香港01》