親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

《還願》慈姑觀音，反映70年代什麼民間信仰？

出國玩最怕掉護照！3招教你淡定處理輕鬆回國

大廈外牆巨型塌棚墮下 封東廊慢線430人疏散

2019-03-04 17:15香港01 記者潘安奇、鄧詠中、梁銘康／報導

香港筲箕灣東都中心發生棚架倒塌。香港01記者 梁銘康／攝影
香港筲箕灣東都中心發生棚架倒塌。香港01記者 梁銘康／攝影
分享

香港筲箕灣東都中心發生棚架倒塌！今（4日）早9時許，筲箕灣阿公岩村道5號東都中心，一幅30米乘50米棚架突然倒下，向東區走廊方向傾斜。66歲姓劉工人，當時在約5米高棚架上工作，墮地胸口受傷，清醒送東區醫院救治。受事件影響，東區走廊往太古城方向慢線一度封閉，現場約430人需要疏散。

警方經初步調查，相信事件無可疑，列作工業意外處理。

涉事大廈東都中心位於阿公岩工業區，資料顯示，養和醫院於2014年以13億購入全幢，涉及總樓面面積約21.6萬平方呎，估計用作醫療中心。

現場430人立即疏散。香港01記者 梁銘康／攝影
現場430人立即疏散。香港01記者 梁銘康／攝影
分享

警方經初步調查，列作工業意外處理。香港01記者 梁銘康／攝影
警方經初步調查，列作工業意外處理。香港01記者 梁銘康／攝影
分享

文章授權轉載自《香港01

相關新聞

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

國台辦：歡迎韓國瑜率團訪陸

2019-03-04 18:06

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

影／反對修訂逃犯條例 香港多個黨派擬發起抗議遊行

2019-03-04 17:14

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

兩會審議外商投資法草案 五大問題待解

2019-03-04 12:35

談中美關係 人大發言人張業遂：不衝突不對抗

2019-03-04 12:31

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

港擬修訂逃犯條例 19團體籲排除大陸澳門

2019-03-04 11:02

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09

政協開幕／內政重點打騙保、保障退役兵

2019-03-04 00:09

政協開幕／宏觀目標 李克強明拍板

2019-03-03 23:18

大陸兩會今年GDP成長目標 可能設定6％到6.5％

2019-03-03 22:21

今年中國兩會靜謐壓抑 等待核心一錘定音

2019-03-03 21:58

政協開幕 百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45

兩會前中共連發兩文件 分析：施壓不讓有異議

2019-03-03 17:53

釋學誠捲入性醜聞 政協責令辭去委員

2019-03-03 16:43

「吃不死人」 中國多數民眾不在意非洲豬瘟

2019-03-03 16:41

改民主牆、禁錮師長… 理大開除學生 雙方互批黑社會

2019-03-03 16:31

談中國探月工程 總設計師：失敗不起、無退路

2019-03-03 16:14

大陸政協主席汪洋：鼓勵港澳委員反對「港獨」

2019-03-03 15:47

陸規劃新一代長征火箭 重型火箭2030年首飛

2019-03-03 14:48

大陸政協報告：堅決反對台獨

2019-03-03 14:34

北京4日上午大規模交管 金正恩似將到訪

2019-03-03 11:41

國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉 親信遭雙規

2019-03-03 09:21

兩會前瞻／大陸外商投資法 對美釋善意

2019-03-03 00:47

陸委會回應民主協商「在中共框架下的虛偽溝通」

2019-03-03 00:17

政協：民主協商 並非兩岸協商

2019-03-02 23:53

大陸政協談「民主協商」 陸委會：台灣民眾絕不會上當

2019-03-02 21:20

「一帶一路」製造債務陷阱？大陸政協：沒有道理

2019-03-02 20:27

陸政協新發言人首亮相 回應了哪些「敏感」問題

2019-03-02 20:20

全國政協發言人：民主協商形式可以靈活多樣

2019-03-02 17:37
看更多

熱門文章

記者潛入富士康工廠 揭發低薪離職潮慘況

2019-03-04 11:06

大陸特斯拉車主 衝到門市拉白布條抗議降價

2019-03-03 21:17

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

2019-03-04 15:37

台日交換共軍資訊？陸官媒爆：日方回應「不考慮」

2019-03-04 15:10

政協開幕／破解坐姿政治學！就這3人霸氣外露

2019-03-04 00:09

新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19

華為孟晚舟反控加拿大政府非法羈押搜索 要求賠償

2019-03-04 08:37

驚險！陸官媒揭抓貪官細節：突擊隊破窗而入

2019-03-04 09:33

影／站推土機視線死角 女子遭鏟起倒進砂土粉碎機

2019-03-04 12:39

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12

成昆鐵路 載著幸福的慢火車

2019-03-04 02:06

兩岸微流行／星巴克貓爪杯 大陸暴紅

2019-03-04 00:09

華為：絕對不會製造汽車

2019-03-04 01:04

睡1小時後值10小時大夜班！ 護士血汗班表曝光

2019-03-03 21:44

政協開幕 汪洋：對台貫徹習五點

2019-03-04 00:09

今年中國兩會靜謐壓抑 等待核心一錘定音

2019-03-03 21:58

政協開幕 汪洋：學習貫徹「習五點」

2019-03-03 23:18

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降

2019-03-04 14:02

大陸兩會今年GDP成長目標 可能設定6％到6.5％

2019-03-03 22:21

外資捧A股 連九周買進

2019-03-04 01:08

習近平3月下旬訪義大利法國 回程於佛州再會川普

2019-03-04 17:15

提倡南寧青年力量 桂台僑青聯手合作

2019-03-04 01:56

孟晚舟反訴加拿大政府 華為：暫無評論

2019-03-04 11:23

A股衝高回落 成交額再破人民幣兆元

2019-03-04 15:32

人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38

政協開幕 百度李彥宏等企業家委員關注貿易戰影響

2019-03-03 21:45

蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48

華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50

陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19

陸新能源車補貼 聚焦「補電」

2019-03-04 01:05

「視水泥為瑰寶」 他倆從玩水泥到藝術家

2019-03-03 18:14

華為洩底…擁自駕關鍵技術

2019-03-03 22:48

沒有兩會藍 北京空汙嚴重 周二或好轉

2019-03-04 10:49

大陸．資金．對策／住所與居民定義 影響台籍個人所得稅申報

2019-03-03 23:32

政協開幕／宏觀目標 李克強明拍板

2019-03-03 23:18

奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16

中移動董事長尚冰辭職 由中國電信楊杰接任

2019-03-04 14:13

廣東建設大灣區 推藍圖三部曲

2019-03-04 00:08

港擬修訂逃犯條例 19團體籲排除大陸澳門

2019-03-04 11:02

政策3利多 A股價量齊揚 創業板漲4%滬指漲2.6%

2019-03-04 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top