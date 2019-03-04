奪命車禍行車紀錄器曝光 巴士直撞貨車司機

2019-03-04 17:16 香港01 記者 潘安奇、蔡正邦／報導



撞車一刻曝光，顯示公車疑似踩煞車撞向貨車車尾。圖／香港01提供 分享 facebook

今日（4日）約10時半，香港西九龍公路近西隧口位置發生奪命車禍，一輛公車在左二線與一輛貨車相撞，造成兩車的司機死亡。意外前的行車紀錄器曝光，顯示貨車停在左二線，司機打開貨車尾板落貨，地上放置膠桶及貨物，片段時間顯示約9分鐘後，肇事公車在後方行駛，沒有減慢車速，直撞貨車。

現場消息指，當時貨車因故障停在左二線，並已召喚拖車，貨車司機下車落貨，其太太留在車內，貨車司機打開尾板落貨時，公車疑似剎車不及直撞上去，其尾板如刀般劃開公車車頭，本來在貨車搬貨的貨車司機被撞跌，公車撞車後餘勢未了，將貨車司機捲入車底，公車司機也被捲入車底，當場死亡，司機雙腳斷開。而貨車司機送院後證實死亡。

肇事公車車頭嚴重損毀。香港01記者／蔡正邦 攝影 分享 facebook

警方：司機企圖設路障提醒其他人

香港西九龍交通部調查及支援組黃世君總督察表示，涉事公車為967號線，初步調查後相信公車未能剎車，惟當時城巴司機的身體狀況仍須調查。死者姓蘇59歲，入職17年，今早約7時06分開始工作。巴士上載有10女5男，全部輕傷，而貨車上的女子亦輕傷，傷者分別送往香港廣華及伊利沙伯醫院。貨車司機車輛後，曾於貨車尾擺放物品作警示。

黃世君表示，當時貨車司機在車箱內，企圖取出一些物品放在道路上提示其他駕駛者，黃又指，相信貨車司機當時希望提醒其他道路者，其貨車有故障，但這種做法非常危險。他呼籲如司機如在高速公路上遇故障，應盡快停下及離開車輛，到路面安全位置等待救援。

公車司機與貨車司機傷重身亡。香港01記者／蔡正邦 攝影 分享 facebook

香港公車發言人表示，意外事發於早上10時半，涉事公車線為城巴967線，事發地點為三號幹線近佐敦支路。貸車隸屬於華旭物流有限公司，負責人表示暫時不透露跟進詳情。

文章授權轉載自《香港01》