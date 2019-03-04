人大模稜兩可 台資難以吃下定心丸

2019-03-04 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸「外商投資法」合併現行「外資三法」，大陸全國人大立法後即將上路。對台資企業、台商來說，新舊法律有重要區別。而且很明顯，政治宣示的意義大過務實管理。

「外資三法」都提到台資在大陸的投資參照外資辦理，但「外商投資法」則明定「外商」投資是指外國的自然人、企業和其他組織直接或者間接在中國大陸境內進行的投資活動，沒有任何關於台資的字眼。

之間的區別，很明顯就是政治角度，而大陸全國人大發言人張業遂在回應台資是否適用外資認定時強調，「既不同於外資，也不完全等同於內資」，說了等於沒說。

張業遂對台資定義的澄清，依舊模稜兩可，固然是出自政治考量，但答案也不出台商預料，「外商投資法」並非排除台資適用，不過，台資被畫成一國，難被當成外商。這也就是台商意料之中的「特殊內資、準外資」身分。

對台商來說，台資是內資身分，還是視同外商，台商自己已經做好防火牆。中國政法大學國際法學院教授、首位台籍大陸仲裁員張耿銘分析，因為據市場不完全統計，台商幾乎90%是經由第三地對大陸投資，實際上早已是外資。

也就是中國大陸政府再怎麼修改外資認定，經第三地的台資依法還是被認定有外資身分。

他也指出，大陸發布的「台灣同胞投資保護法」及施行細則，也明定台資準外資待遇。因此，大陸一再強調台資屬特殊內資，恐怕只是獨樂樂。

不過，讓台商難以安心的是，在外資法上路後，被視為特殊內資的台商投資，資金還能不能自由匯出，充滿變數。

因此，大陸國台辦前主任、海協會長張志軍建議，解決台資顧慮的辦法，一是「外商投資法」推出後，由大陸國務院透過行政法規作出說明，二是研究制定涉港澳台投資的相關法律。將會是外資法上路後，大陸必須儘快處理的問題。