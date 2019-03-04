華為是中國科技間諜？人大：從來沒有！是美方渲染

2019-03-04 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國控訴美國打壓華為，全國人大發言人張業遂今日指出，美國政府渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，既不公正，也不道德。

針對中美經貿磋商遲遲未決，張業遂指出，當前最重要的事情，就是雙方認真落實兩國元首達成的重要共識，在拓展合作的基礎上管控好分歧。

張業遂是在全國人大記者會，回應陸媒提問，去年全國人大常委會通過的國家情報法，被美國政府拿來當成藉口，指控華為會配合中國政府提供相關的資訊。

張業遂表示，中國政府從來沒有，也不會要求中國企業從事違反當地法律法規的活動。

他表示，美國政府拿國家情報法說事，渲染特定中國企業產品存在所謂安全風險，是以政治手段干預經濟行為，違反世貿組織規則，幹擾公平競爭的國際市場秩序，是典型的雙重標準，既不公正，也不道德。

張業遂指出，國家情報法主要目的是加強和保障中國的國家情報工作，維護中國的國家安全和利益，不是為了侵害他國的安全利益，包括美歐在內的各國均有類似的法律或規定。