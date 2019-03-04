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兩會審議外商投資法草案 五大問題待解

2019-03-04 12:35聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

大陸今（4）日召開十三屆全國人大二次會議，議程其中一項是審議外商投資法草案。草案在兩個多月以來第三次審議。專家分析，五大焦點問題待解，包括是否明確禁止用行政手段強制轉讓技術、港澳台投資是否算外資等。

中國網報導，此前兩次審議，草案提出「全面實行准入前國民待遇加負面清單管理制度」、「外商投資併購反壟斷審查」等重要規定，明確外國投資者、外商投資企業未按要求報送投資信息罰款上限人民幣50萬元。同時，該不該賦予地方政府制定外商投資政策的權限？是否明令禁止「利用行政手段強制轉讓技術」等焦點問題，也引發各界關注。

首先「外資三法」曾規定大陸鼓勵舉辦技術先進的外資企業。替代「外資三法」的外商投資法，草案一審稿、二審稿均並採用該條款，而是明確禁止利用行政手段強制轉讓技術。

全國人大常委會副委員長郝明金建議將上述規定修改為「外商投資過程中技術合作的條件由投資各方遵循公平原則平等協商確定，行政機關及其工作人員不得利用行政手段強制或限制轉讓技術」。他說，現實中，既存在強制轉讓技術，也可能存在限制轉讓技術，無論是強制還是限制，都是利用行政手段干預市場主體的經濟活動，都是違背立法精神的。

第二，外商投資法是否包括港澳台投資，港澳台投資是否算外資？二審時，全國人大常委會香港基本法委員會副主任譚惠珠就提出這個問題，「假如不包括，那麼外商投資法生效或者實施那天開始，以前的外資三法都沒有了，那麼港澳台的投資是什麼法律基礎給它保障？」

譚惠珠認為，外商投資法在形式上取代早期的外資三法，雖然外資三法的三部法律都涉外，但「外」不僅僅是都指外國，還規定了香港、澳門、台灣地區的公司、企業和其他經濟組織或者個人參照相應實施細則處理。法案名稱由2015年的《外國投資法》，修改為《外商投資法》，已經為港澳台資納入外商投資法掃清形式上的障礙。

海協會會長張志軍則提出，外商投資是指外國自然人、企業和其他組織對大陸境內的投資，首先要明確這是「涉外」而不是「涉內」的法。實際工作中如何界定港澳台投資的性質，從大原則來說，他覺得應該界定為「特殊內資」。要解決港澳台人士的顧慮，可以考慮採取兩個辦法：一是外商投資法頒布後，大陸國務院可以通過行政法規作出說明，給港澳台企業一顆定心丸；二是研究制定涉港澳台投資的相關法律。

第三，地方政府可否制定外商投資政策？委員江小涓說，「外資帶了一個項目，跑遍全國，就看誰給的政策最優惠」。她建議將上述條款修改為「各級人民政府在法定權限內制定投資優惠政策時，外商投資企業可以平等享用」，體現中外資競爭中性原則。

另一派則認為，從市場經濟的公平競爭來看，外商投資政策宜統一，地方可以採取提高行政效率、改善公共服務等措施，但不宜賦予地方各級政府制定促進政策的權力。應防止在土地供給、行政審批等方面特事特辦、允許不繳或少繳社會保險費等問題。

不過，二審稿並未採納上述建議，仍規定：地方各級人民政府可以在法定權限內制定外商投資促進政策。因此再度引發討論。

問題四，「用工管理」、「勞動者權益」該不該入法？此前兩審，委員和專家學者呼籲，用工管理、勞動者權益保護也應該寫入外商投資法。雖然大陸有專門的法律，比如勞動法、勞動合同法等，但是前面說的那幾項管理也有相關法律，都把它重複作原則規定，一個投資項目，第一位的是用工，沒有用工，沒有勞資雙方關系，就不稱其為一個企業。

問題五，是否增設行政訴訟等司法救濟途徑？委員馮忠華認為，既然我們對外商投資企業實行准入前國民待遇加負面清單管理制度，一旦准入就跟國內的企業享有同等的權益、履行相應的義務。如果他的權利受到侵犯，應該按照和國內企業一樣的程序進行行政復議或者是付諸法律程序。如果給外商投資企業設定一個單獨的投訴工作機制，可能在具體實施過程當中跟司法程序之間會產生一些矛盾。

大陸兩會議程中，其中一項是審議外商投資法草案。圖／騰訊網
大陸兩會議程中，其中一項是審議外商投資法草案。圖／騰訊網
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