陸人大：制定外資法 不會改變台資法律適用

2019-03-04 12:19 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



大陸《外商投資法》將在全國人大立法，但並未如原來的外資三法，將台資納入外資。大陸全國人大發言人張業遂今天明確表示，制定外商投資法，不會改變對港澳台投資的法律適用安排。

張業遂強調，港澳台都是中國的一部分，但港澳台屬於單獨關稅區。因此來自港澳台的投資，既不同於外資，也不完全等同於內資。

他表示，實際上對港澳台投資，大陸一直參照外商投資，進行管理。因此，張業遂明確表示，制定外商投資法不會改變對港澳台投資的法律適用安排。

同時，他指出，外資法相關制度還將根據實際需要，不斷修改完善，進一步為港澳台投資提供更加開放、便利的營商發展環境。

大陸全國人大會議明天開幕，8日起預計一連三天審議《外商投資法》，預料將三讀立法通過。

張業遂強調，外資法將是中國對外投資管理體制的「根本性變革」，外資法將明確規定，中國對外商投資實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度。