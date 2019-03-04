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失敗的委內瑞拉：撕裂國家，都是「美帝」惹的禍？

兩會主席台 張春賢與習握手露齒笑 劉鶴傳紙條給李克強

2019-03-04 10:12聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸全國政協會議昨在人民大會堂召開，港媒觀察主席台上領導人的細微互動，中共國家主席習近平都未與坐在其左右兩旁的總理李克強全國人大委員長栗戰書交流，在散場時，習卻與曾任新疆黨委書記的全國人大副委員長張春賢握手，令張露齒而笑。

據香港明報報導，昨天的政協會議上，習近平與過往會議一樣，多數時間凝視前方，並未閱讀汪洋的報告，坐在台上聽了20多分鐘後，才拿起報告翻了翻。

習全程都未與左右兩旁的李克強和栗戰書交流。散場時，他卻與坐在後一排的張春賢等人一一握手。握手時，張春賢露齒而笑。

報導指，張春賢主政新疆時，以柔性治疆著稱，不過其間新疆恐襲事件不斷，2016年兩會期間，由新疆區委宣傳部主管的無界新聞網突然刊發一封要求習近平辭職的公開信，在國內外引起震盪；同年8月張被免去新疆書記一職。他在中共十九大上未能連任政治局委員，去年3月改任全國人大副委員長。

此外，昨日的會議進行約40分鐘時，負責中美談判的副總理劉鶴忽然將一字條，經中辦主任丁薛祥、常務副總理韓正及中央書記處常務書記王滬寧多人傳給李克強。李克強看後，將紙條折疊放在檯面，後又塞入西裝上衣左袋。

劉鶴是主席台上最活躍的官員，不時與右邊的丁薛祥交頭接耳，又與左邊的副總理孫春蘭側頭交談。反觀王滬寧，除幫傳字條外，大部分時間正襟危坐。

最高法院院長周強，在台上不時與身邊的全國人大秘書長楊振武及國務院秘書長肖捷有說有笑，似乎並未受到最高法院早前的丟失卷宗案風波影響。

中共總書記習近平昨與曾任新疆黨委書記的全國人大副委員長張春賢握手，令張露齒而笑。...
中共總書記習近平昨與曾任新疆黨委書記的全國人大副委員長張春賢握手，令張露齒而笑。圖/香港明報
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新疆全國人大李克強

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