蔡盼台日安保對話 陸人大代表李義虎批「不明智」

2019-03-04 09:48 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



大陸全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎。 記者林庭瑤／翻攝 分享 facebook 針對蔡英文總統希望台日安保對話，大陸全國人大外事委員會委員、北京大學台灣研究院院長李義虎今天受訪時批評，蔡政府的構想非常不明智。

李義虎今天上午在北京人民大會堂出席兩會會議前接受訪問指出，蔡英文當局很清楚仍不承認九二共識，在國際社會上，「挾美日制陸」，這是非常不明智的。

李義虎強調，大陸方面堅決反對台獨，態度很清楚，中共總書記習近平和大陸全國政協主席汪洋的講話都很清楚的。