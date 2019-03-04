新疆政協委員被問「再教育營」 突臉色大變

2019-03-04 09:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



今年來新疆「再教育營」一直是海外關注焦點，港媒報導，昨天在人民大會堂外，來自新疆的政協委員迪麗娜爾·阿布拉被問及「再教育營」問題時，臉色突然變嚴肅。不過她沒有迴避有關問題。

據香港明報報導，迪麗娜爾·阿布拉回答時宣稱，新疆治安很好，「人們都懷有一顆感恩的心」，雖然外國使節來新疆參觀「再教育營」時，她沒和他們交流過，但她相信「他們會發現國外在造謠」。