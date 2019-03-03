國際刑警組織前中國籍主席孟宏偉 親信遭雙規

2019-03-03 09:21 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



國際刑警組織（Interpol）前主席、中共公安部前副部長孟宏偉去年神秘失蹤後宣告落馬，他日前再被撤銷全國政協委員資格，此外，官方對有關調查進展秘而不宣。港媒引述北京消息透露，孟宏偉麾下大將、曾任公安部出入境管理局（六局）局長的鄭百崗已被「雙規」（在規定的時間、規定的地點交代問題），顯示孟案牽涉廣泛。

據香港明報披露，鄭百崗是孟宏偉「頭馬」，早前因涉孟案被「雙規」。當局至今未宣布消息。

據公開資料，鄭百崗為一級警監，1989年由軍隊轉業到公安部工作，歷任公安部紀委、監察局政治協理員和案件檢查室處長、主任，後來升任公安部紀委委員、副督察長。

2010年12月鄭百崗從警務督察局局長任上調到入境管理局（現已改制為移民局）擔任局長、黨委書記。2016年4月底，鄭百崗卸任六局局長，但並無公布其新職務。

報導指，北京消息稱，鄭百崗隨後擔任「中國老撾(寮國)緬甸泰國湄公河聯合巡邏執法聯合指揮部」負責人，但這非官職，沒有正式編制。

65歲的孟宏偉在去年9月底從國際刑警組織總部所在的法國返回中國後失蹤，其身在里昂的妻子向當地警方報案，事件引發多方關注，法國警方和Interpol一度向中方尋人。中共中紀委、國家監察委在幾日後證實，孟宏偉涉嫌違法受查。