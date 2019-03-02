親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

王金平：當選總統4年交棒 屆時韓國瑜有機會一展長才

巨石陣的石頭哪裡來？ 科學家解開五千年謎團

大陸政協談「民主協商」 陸委會：台灣民眾絕不會上當

2019-03-02 21:20聯合報 記者許依晨╱即時報導

大陸全國政協會議今天召開首場記者會，發言人郭衛民表示，在堅持九二共識基礎上，兩岸民主協商形式可以靈活多樣。陸委會晚間表示，所謂的「民主協商」只是在中國共產黨設定好的框架下討論、溝通，為其侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。

中共中央總書記習近平提出，希望透過民主協商就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，大陸全國政協十三屆二次會議新聞發言人郭衛民表示，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於動兩岸關係和平發展和祖國和平統一能發揮重要作用。他並強調，民主協商不僅不影響也不取代兩岸協商談判，還可為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。

對此，陸委會回應稱，注意到中共政協發言人重申「習五條」主張及企圖宣傳透過所謂的「民主協商」推動「一國兩制台灣方案」，我方認為，舉世皆知在中共專制政權下，不存在民主、更從未尊重民意， 其治理上所謂的「民主協商」只是在中國共產黨設定好的框架下討論、溝通，為其侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。

陸委會說，根據陸委會的民調顯示，維持兩岸現狀才是台灣主流民意，且長期以來8成左右的台灣民眾不接受「一國兩制」。呼籲對岸認清事實，唯有正視中華民國存在的事實，不設前提與我官方溝通，才有可能化解兩岸分歧，妄想以統戰分化的方式落實單方倡議，台灣社會堅決反對、沒有人會相信與認同。

陸委會反駁大陸全國政協發言人有關兩制台灣方案的說法。圖為陸委會發言人邱垂正早前舉...
陸委會反駁大陸全國政協發言人有關兩制台灣方案的說法。圖為陸委會發言人邱垂正早前舉行記者會情形。（本報資料照片）
分享

陸委會中共一國兩制
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

陸政協新發言人首亮相 回應了哪些「敏感」問題

2019-03-02 20:20

影／大陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

2019-03-02 16:57

李克強政府工作報告 下周二登場

2019-03-02 16:58

2019大陸對台政策 專家：4個字概括

2019-03-02 14:44

「一帶一路」製造債務陷阱？大陸政協：沒有道理

2019-03-02 20:27

全國政協發言人：民主協商形式可以靈活多樣

2019-03-02 17:37

兩會徵建言 20萬網友留話給李克強

2019-03-02 16:33

兩會前瞻／貿易戰向美示好 人大埋不埋單？

2019-03-02 16:32

力保發展中國家地位 大陸在WTO自承「我們只是半杯水」

2019-03-02 14:05

蔡總統盼與日本展開安保對話 環球網：又出陰招

2019-03-02 13:23

美專家：2020前後 中國施壓恐觸台海新危機

2019-03-02 13:16

今年兩會部長通道亮點：兩高負責人將首次亮相

2019-03-02 11:00

去年「白眼女記者」紅了 今年兩會看點會是什麼？

2019-03-02 11:00

大陸兩會登場 政協3日下午開幕　　

2019-03-02 10:47

全大陸電影院1日起播放 解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

兩會前瞻／兩會對台 單方施策、鎖定青年

2019-03-02 00:07

鞏固意識型態 習近平：信仰認定了就要信一輩子

2019-03-01 21:44

陸軍事專家分析 解放軍海軍成立70周年「生日趴」看點

2019-03-01 21:03

「中國霧霾基本靠風吹」 全國人大代表被吐槽

2019-03-01 16:21

中國兩會熱點 網友連3年最關注反腐

2019-03-01 16:19

兩會前瞻／兩會看點：1道難題、3個懸念

2019-03-01 16:17

解放軍艦搭載垂直升降無人機 南海演練中首亮相

2019-03-01 13:20

閩南師範大學免試招收台生 師範科系專業可在大陸教書

2019-03-01 12:45

中國反腐多年 網民籲對症解決基層蠅貪

2019-03-01 11:08

解析大陸海軍生日趴看點 專家：航母和055大型驅逐艦

2019-03-01 11:05

WTO裁定糧食補貼過多「不守義務」 北京表示遺憾

2019-03-01 10:49

陸學者指 「兩制」台灣方案 台灣需去主權化、取消軍隊

2019-03-01 10:47

央視北美台堅稱獨立運作 與員工說詞矛盾

2019-03-01 10:12

美國向大陸歸還361件流失文物 規模歷年之最

2019-03-01 09:11

習大大尷尬！去年兩會「稱帝」 今年兩會恐對美示好

2019-03-01 09:00

實行六穩政策 仍是大陸基調

2019-03-01 00:05

2019兩會前瞻／兩會經濟：三個懸念、一道難題

2019-02-28 23:57

駕馭政治局再出招 習近平要委員交述職報告

2019-02-28 21:09

習近平喊「防控」 紐時：凸顯執政焦慮

2019-02-28 19:34

兩會前瞻／北京政治大戲 「管控」暗潮洶湧…透露難安氛圍

2019-02-28 19:20

美2軍艦穿越台海 共軍：全程掌握、籲美慎重處理涉台

2019-02-28 18:21

陸國防部：中日一致同意 加快建立海空聯絡機制直通電話

2019-02-28 15:55

陸駐加大使稱 美國已讓世界都知道 5G技術華為最棒

2019-02-28 14:13
看更多

熱門文章

低級鬧洞房！公公下體連撞新娘 樂呵呵問「響不響」

2019-03-02 11:35

蔡總統盼與日本展開安保對話 環球網：又出陰招

2019-03-02 13:23

影／大陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

2019-03-02 16:57

北京這個工作薪水超過台幣10萬 還是很難找到人

2019-03-02 12:35

全大陸電影院1日起播放 解放軍高喊：時刻準備戰鬥短片

2019-03-02 09:34

洛陽西漢墓 出土青銅壺裝有「神仙水」

2019-03-02 00:07

美專家：2020前後 中國施壓恐觸台海新危機

2019-03-02 13:16

2019大陸對台政策 專家：4個字概括

2019-03-02 14:44

去年「白眼女記者」紅了 今年兩會看點會是什麼？

2019-03-02 11:00

營銷過頭？ 網友諷故宮：假如我是和珅

2019-03-02 04:05

力保發展中國家地位 大陸在WTO自承「我們只是半杯水」

2019-03-02 14:05

大陸政協談「民主協商」 陸委會：台灣民眾絕不會上當

2019-03-02 21:20

MSCI調高權重 陸股迎800億美元活水

2019-03-02 00:35

美再還陸361件文物 規模10年最大

2019-03-02 00:07

「一帶一路」製造債務陷阱？大陸政協：沒有道理

2019-03-02 20:27

斥資1.5億人民幣！大陸首個火星模擬基地亮相營運

2019-03-02 14:57

陸學者遙想統一後 去台主權化

2019-03-02 00:07

73歲婆婆掃公廁 徘徊最低工資為存退休錢

2019-03-02 13:46

夜晚工作沒吃飯時間 女清潔工爭取11年無果

2019-03-02 18:34

陸政協新發言人首亮相 回應了哪些「敏感」問題

2019-03-02 20:20

理大民主牆風波 涉事學生被罰停學、勒令退學 理大：不可上訴

2019-03-02 13:45

兩會前瞻／兩會對台 單方施策、鎖定青年

2019-03-02 00:07

特派員在現場／工人跑去送外賣 製造業招嘸人

2019-03-02 02:58

女兒被同學弄傷眼…溫州男闖校園怒砍10歲童判死

2019-03-02 13:12

美不加關稅維持10% 大陸關稅委員會：歡迎

2019-03-02 14:09

加拿大啟動孟晚舟引渡司法程序 大陸稱是嚴重政治事件

2019-03-02 09:53

大陸兩會登場 政協3日下午開幕　　

2019-03-02 10:47

傳華為將向員工股東放送數十億美元現金股息

2019-03-02 11:59

今年兩會部長通道亮點：兩高負責人將首次亮相

2019-03-02 11:00

美領館涉港言論 中國外交部駐港公署嚴正交涉

2019-03-01 23:52

外在環境挑戰多…陸製造業景氣別過度樂觀

2019-03-02 02:38

加司法部就孟晚舟案簽發授權進行令 華為：感到失望

2019-03-02 09:45

李克強秀一年來成績單：36項量化指標任務全數達成

2019-03-02 11:34

新任全國政協發言人郭衛民今登板亮相

2019-03-02 10:28

收工8小時又開工 28歲男護士猝死 議員駁斥「累死說」

2019-03-02 13:50

恐怖虛擬角色「MoMo」滲港 小學生驚恐求助

2019-03-02 16:31

全國政協發言人：民主協商形式可以靈活多樣

2019-03-02 17:37

大陸2019春運鐵路首次突破4億人次

2019-03-02 13:51

兩會經濟熱點：大規模減稅降費、外商投資法

2019-03-02 14:20

陸推科創版 為技術密集型企業提供資本支持

2019-03-02 08:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top