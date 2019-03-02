大陸政協談「民主協商」 陸委會：台灣民眾絕不會上當

2019-03-02 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸全國政協會議今天召開首場記者會，發言人郭衛民表示，在堅持九二共識基礎上，兩岸民主協商形式可以靈活多樣。陸委會晚間表示，所謂的「民主協商」只是在中國共產黨設定好的框架下討論、溝通，為其侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。

就中共中央總書記習近平提出，希望透過民主協商就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排，大陸全國政協十三屆二次會議新聞發言人郭衛民表示，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於動兩岸關係和平發展和祖國和平統一能發揮重要作用。他並強調，民主協商不僅不影響也不取代兩岸協商談判，還可為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。

對此，陸委會回應稱，注意到中共政協發言人重申「習五條」主張及企圖宣傳透過所謂的「民主協商」推動「一國兩制台灣方案」，我方認為，舉世皆知在中共專制政權下，不存在民主、更從未尊重民意， 其治理上所謂的「民主協商」只是在中國共產黨設定好的框架下討論、溝通，為其侵略台灣政策背書的虛假欺騙伎倆，台灣民眾絕不可能上當。