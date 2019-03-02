「一帶一路」製造債務陷阱？大陸政協：沒有道理

2019-03-02 20:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



北京提出「一帶一路」倡議迭遭外界質疑「債務陷阱」、「搞地區霸權」，大陸政協發言人郭衛民今天在政協記者會上指出，一些發展中國家的債務形成是很複雜的歷史因素，中國大陸的投資占這些國家的債務比例小，把它說成「債務陷阱」是沒有道理的，與所謂「地區霸權」也毫不相干。

大陸全國政協會議今天登場，郭衛民在人民大會堂召開的會前記者會中回答相關提問時表示，到去年底，有一百多個國家和國際組織都積極支持和參與「一帶一路」建設，一大批重點項目落地見效，促進當地的經濟發展，受到愈來愈多沿線國家的歡迎，也贏得國際上的讚譽。

郭衛民指出，一些發展中國家的債務成因是很複雜的，是歷史上形成的。中國大陸的投資主要是基礎設施項目，對其長遠發展會很有利，在這些國家債務中所占的比例比較小。「一帶一路」建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成是「債務陷阱」，是沒有道理的。

他說，中國提出的「一帶一路」倡議，倡導的是和平合作、開放包容、互學互鑑、互利共贏的「絲路精神」，我們堅持的是共商、共建、共享原則，贏得愈來愈多的國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂「地區霸權」毫不相干。

有外媒詢問當前中美關係的走向，郭衞民表示，由於歷史文化、社會制度、發展階段的不同，中美之間難免存在一些分歧，但雙方的「共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦」，中美「合則兩立、鬥則俱傷」，合作是雙方最好的選擇。

他說，當前中美關係處在關鍵階段，保持中美關係健康穩定的發展，符合兩國和兩國人民的根本利益，也是國際社會的普遍期待，需要雙方共同做出努力。