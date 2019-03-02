陸政協新發言人首亮相 回應了哪些「敏感」問題

2019-03-02 20:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



大陸全國政協會議今天召開首場記者會，發言人郭衛民首次亮相，陸媒盤點他回應了包括兩岸民主協商形式在內的多個「敏感」問題。

人民日報報導，全國政協十三屆二次會議今天下午舉行新聞發布會，新任政協大會新聞發言人郭衛民亮相，在一個半小時的記者會上，郭衛民回應了很多「敏感」問題。

這些「敏感」問題如下：

（1）中方願意達成何種貿易協議？

郭：中美儘快達成互利共贏的協議，不僅有利於中美雙方，對世界經濟將是一個好消息。雙方的共同利益遠大於分歧，合作需求遠大於分歧摩擦。事實充分證明，中美合則兩利、鬥則俱傷，合作是雙方最好的選擇。

（2）「一帶一路」製造債務陷阱”？

郭：一帶一路建設給這些國家帶來的是發展和希望，把它說成是「債務陷阱」，是沒有道理的。我們堅持的是共商、共建、共享原則，贏得了越來越多的國家領導人和當地民眾的稱讚和認同，與所謂「地區霸權」毫不相干。

（3）一些地方為了環保指標搞「一刀切」？

郭：主管部門態度鮮明，專門制訂了禁止「一刀切」的文件及配套督察方案。在開展環保督察「回頭看」時，既查不作為，也查亂作為。同時，還正在進一步深化和推進環評「放管服」改革，大幅簡政放權，對重大工程主動與有關部門搞好對接，對企業需求及時給予指導。

（4）「醫改」有哪些新亮點？

郭：去年5月1號起，我國實施了進口抗癌藥的零關稅，還就抗癌藥醫保準入問題與藥企進行了專項談判，把17種臨床急需、療效好的抗癌藥納入了醫保範圍，這些抗癌藥的平均降價都達到了56.7%。

（5）倡議開展「兩制」台灣的民主協商，有何反響？

郭：台灣各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利。民進黨當局打著民意的幌子，拒絶九二共識、政治談判，無視民眾對統一的訴求。廣泛的民主協商可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達渠道，不僅不影響、不取代兩岸協商談判，還可以為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。在堅持「九二共識」、反對「台獨」的政治基礎上，民主協商的形式可以靈活多樣。

（6）國際上對中國的批評聲越來越大？