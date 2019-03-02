影／大陸政協發言人：民主協商不會取代兩岸正式協商談判

2019-03-02 16:57 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



針對中共中央總書記習近平提出，希望透過民主協商就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。大陸全國政協十三屆二次會議新聞發言人郭衛民2日下午表示，民主協商是一種更加普遍、廣泛、充分的民主，對於動兩岸關係和平發展和祖國和平統一能發揮重要作用。他並強調，民主協商不僅不影響也不取代兩岸協商談判，還可為兩岸協商談判提供堅實的民意支撐。

習近平今年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出，「我們鄭重倡議，在堅持『九二共識』、反對台獨的共同政治基礎上，兩岸各政黨、各界別推舉代表性人士，就兩岸關係和民族未來開展廣泛深入的民主協商，就推動兩岸關係和平發展達成制度性安排。」習近平這番談話引發不少台灣政界人士呼應，也在台灣政壇引發諸多風波。

大陸全國政協十三屆二次會議將於3日登場，郭衛民2日下午在人民大會堂召開的會前記者會中回答相關提問時表示，大陸倡導民主協商是寄希望於台灣人民，尊重台灣主流民意的具體體現。

他指出，台灣各黨派、各階層都有表達統一的願望和權利。但民進黨當局打著民意的幌子，拒絕「92共識」和兩岸政治談判，無視台灣民眾對統一的訴求。因此，透過廣泛的民主協商將可以為台灣民眾提供更暢通的意見表達管道。