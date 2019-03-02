兩會徵建言 20萬網友留話給李克強

2019-03-02 16:33 世界日報 中國新聞組／北京2日電



據中國政府網消息，2019「我向總理說句話」網友建言徵集活動上線兩個月來，網友反響熱烈，各管道報送的網友建言已超過20萬條，其中不乏在中國讀書、就業、交流的外國網友。另外，網友還可透過2月28日上線的國務院客戶端微信小程序，給總理留言。

徵集活動由中國政府網聯合人民網、新華網等20家網路媒體和平台共同發起，設辦事服務、營商環境、教育、醫療、養老、住房、創業就業、社會保障、居民收入、經濟政策、生態環保、精準脫貧、科研創新、對外開放、新型城鎮化、物流交通、農業農村、生活消費、文化體育等20類話題。網友可登錄相關網站和平台留言，部分有較高參考價值的建言將轉送《政府工作報告》起草組。板塊還會展示其他網友「說」了什麼。

據報導，有網友關注港澳通行證辦理問題，建議進一步簡化港澳通行證異地續簽。另有網友希望，身分證、駕照、醫保卡、社保卡、港澳通行證、台灣通行證等各類證件均可網上預約辦理。讓網路多跑路，讓群眾少跑腿。

醫療也是網友們關心的問題。有網友留言，「2018年國家納入醫保的17種抗癌藥，甘肅省武威市雖稱可以報銷，但必須住院才能開藥。我所用的安羅替尼和克唑替尼是口服藥，不用住院。希望不住院也能在醫院買到報銷藥。」有外國網友提出，外國人無法預約掛號，希望相關部門研究改進網上預約掛號、查詢系統及醫院現場預約系統，方便在華的外國人就醫。

還有的網友想了解創業就業方面的政策，「希望能夠出台相關女性創業或者就業政策，減少女性工作壓力。」

據了解，「我向總理說句話」欄目於2014年開辦。截至去年3月，已有超過200萬的網友實名留言，累計留言超過5.41億字，一些好的意見建議被直接送到總理辦公桌上。

如2018年《政府工作報告》，就有54個方面的表述吸收了網友建議。其中，參與留言的山西「快遞小哥」李朋璇更作為網友代表走進中南海，參加李克強總理主持召開的座談會。