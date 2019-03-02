兩會前瞻／貿易戰向美示好 人大埋不埋單？

2019-03-02 16:32 世界日報 記者 世界日報 記者 許依晨 ／北京2日電



一年一度的中國政治大戲全國「兩會」將登場，美中貿易戰正當頭，這回兩會聚焦重點即為審議「外商投資法」草案，有望在兩會通過，另外，軍費預算和保障政治安全也是外界關注的熱點。

「兩會」為中國人民政治協商會議全國委員會、中國全國人民代表大會會議，將先後於3月3日及5日在北京召開。

外商投資法 「尋求最大公約數」

13屆全國人大二次會議的建議議程為：審議政府工作報告；審查2018年國民經濟和社會發展計畫執行情況與2019年國民經濟和社會發展計畫草案的報告；審查2018年中央和地方預算執行情況與2019年中央和地方預算草案的報告；審議全國人民代表大會常務委員會工作報告；審議最高人民法院工作報告；審議最高人民檢察院工作報告等。

正逢美中貿易戰談判期，中新社日前報導指出，第13屆全國人大第二次大會將審議「外商投資法」草案，還稱此法是「事關中國新一輪對外開放的法律」，審議是「尋求最大公約數」，外界預料，全國人大會議將通過該法律，更被視為中方對美方重要善意回應之一。

另一方面，去年全國人大以不記名方式對《憲法》修正案草案進行表決，最後決議刪除國家主席任期限制，習近平「終身主席」時代來臨。

「會有人對習近平說不嗎？」

就在今年兩會即將舉行前，身在美國的前中國體制內政治學者鄧聿文在紐約時報發表題為「今年兩會，會有人對習近平說不嗎」的文章。

鄧聿文直言，2019年全國兩會不久將要舉行。人大和政協，一個被譏為「橡皮圖章」，一個被諷為「花瓶」，這說明它們作為中國的最高權力機構和政治協商機構，完全未起到法律所賦予的和人民所期待的作用。

鄧聿文建議，近5000名代表和委員本著對歷史負責的態度，將今年的兩會開成「國是會議」，從市場改革到意識形態，專門討論中國向何處去的問題，他期待在這次兩會上，有相當部分「勇者」站出來，真正行使他們的憲法職權，大聲地對習近平說「不」。

另據北京青年報報導，今年全國兩會共有14名人大代表和政協委員缺席。其中全國人大代表、澳門中聯辦主任鄭曉松因患抑鬱症墮樓身亡，其代表資格終止。公安部前副部長、國際刑警組織主席孟宏偉涉違法接受國家監委監察調查，被撤銷政協委員資格，而捲入性侵醜聞的中國佛教協會會長學誠，則請辭全國政協常委。（系列三）