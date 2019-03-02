2019大陸對台政策 專家：4個字概括

2019-03-02 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



人民日報日前舉辦金台沙龍上前瞻2019全國兩會，全國台灣研究會副秘書長嚴峻在會上表示，2019年台海兩岸將是機遇與挑戰並存。他認為，大陸對台政策呈現兩個特徵：和平統一是根本；平等協商、共議統一是途徑。用四個字概括，即為「反獨促統」。

嚴峻表示，大陸國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上提出的新時代對台工作思路，尤其是有關兩岸「平等協商、共議統一」，探索「一國兩制台灣方案」的倡導料將成為兩會代表委員們熱議的話題。

嚴峻指出，大陸對台政策可概括為兩句話：一是推動兩岸關係和平發展，其中包含反對、遏制台獨；二是推進和平統一進程。用四個字簡要概括，則為「反獨促統」，這是大陸多年來一直堅持的大方向，未來仍將保持這一政策基調。

2019年發展兩岸關係機遇與挑戰並存。嚴峻認為，要進一步團結台灣一切支持兩岸關係和平發展和推進國家和平統一的力量；同時沉著冷靜處理各種挑戰，堅決反對與遏制台獨分裂活動，並在國際上築牢「一個中國」的格局。